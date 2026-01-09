2 साल की डेटिंग के बाद खुशी कपूर- वेदांत रैना का हुआ ब्रेकअप, जुदा हुए लव-बर्ड्स

खुशी कपूर और वेदांग रैना रिलेशनशिप (सोर्स: x)
Khushi Kapoor And Vedang Raina Breakup: बॉलीवुड के गलियारों से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर और उभरते हुए एक्टर वेदांग रैना, जो पिछले काफी समय से अपनी नजदीकियों को लेकर सुर्खियों में थे, अब कथित तौर पर अलग हो गए हैं। खबरों के अनुसार दोनों का करीब 2 साल पुराना ये रिश्ता अब टुट चुका है।
बता दें, खुशी और वेदांग के ब्रेकअप की खबर फिल्म जर्नलिस्ट विक्की लालवानी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से वायरल हुई है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि दोनों सितारों ने अब अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हालांकि, ब्रेकअप की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल खुशी कपूर या वेदांग रैना में से किसी ने भी इन खबरों पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।
इतना ही नहीं, खुशी कपूर और वेदांग रैना की पहली मुलाकात जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' के सेट पर हुई थी। साल 2023 में फिल्म की रिलीज के साथ ही दोनों की डेटिंग की खबरें भी जोरों पर थीं। दोनों को हमेशा बॉलीवुड पार्टियों, वेकेशन और डिनर डेट पर एक साथ स्पॉट किया जाता था।
बता दें, 'V' और 'K' वाले लॉकेट की हुई थी चर्चा भले ही दोनों ने कभी अपने रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल नहीं किया, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री कई बार इशारों में बयां हुई। इससे पहले खुशी कपूर ने एक बार इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर की थी, जिसमें उन्होंने गले में एक नेकलेस पहना था। उस नेकलेस पर 'V' और 'K' अक्षर लिखे थे और बीच में दिल का निशान बना था।
इसके अलावा खुशी के जन्मदिन पर भी वेदांग को उनके साथ साये की तरह देखा गया था, जिससे फैंस को यकीन हो गया था कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर है। इतना ही नहीं, एक पुराने इंटरव्यू में जब वेदांग से खुशी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज से कहा था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब अचानक आई ब्रेकअप की खबरों ने उनके चाहने वालों को थोड़ा हैरानी भरा है।
अगर दोनो की करियर की बात करें तो वेदांग रैना हाल ही में आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'जिगरा' में नजर आए थे, जहां उनके एक्टिंग की काफी सराहना हुई थी। तो वहीं, खुशी कपूर 'द आर्चीज' के बाद 'लवयापा' और 'नादानियां' जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं।
