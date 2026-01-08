कब्रिस्तान में खूनी खेल… उड़े चिथड़े, ‘Toxic’ के टीजर ने काटा गदर, यश का भौकाल बरकरार

यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर आउट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Toxic Teaser Release: कब्रिस्तान में खून से रंग गई मिट्टी, धमाकों की गूंज ने लोगों के उड़ा दिए होश! ऐसा सबकुछ देखने को मिला साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'Toxic' के टीजर में… जी हां, जैसे ही ‘Toxic’ का टीजर आया, सोशल मीडिया पर मानो धमाका हो गया।
‘KGF’ के बाद यश किस अवतार में लौटेंगे फैंस महीनों से यही सोच रहे थे और अब उनके 40वें जन्मदिन पर आया ये टीजर साबित कर चुका है कि स्टार अभी भी अपने भौकाल मोड में ही हैं। पोस्टर्स ने जितनी उत्सुकता बढ़ाई थी, यह टीजर उससे कहीं ज्यादा हिंसा दिखाई गई है।
टीजर में यश अपने किरदार ‘राया’ के रूप में दिखाई देते हैं। पूरा टीजर एक्शन और गजब के इमोशन से भरा है। शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है, जहां कई लोग खड़े होते हैं। तभी यश की एंट्री होती है और वह आते ही पूरे माहौल को हिला देते हैं। हाथ में बंदूक, मुंह में सिगार और उनका स्टाइलिश अंदाज। ये सब देखने को मिला।
टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की कहानी यश के किरदार राया के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके साथ ही फिल्म में पांच अहम महिला किरदार भी हैं- कियारा आडवाणी ‘नादिया’ के रूप में, हुमा कुरैशी ‘एलिजाबेथ’ के रूप में, नयनतारा ‘गंगा’ के रोल में, तारा सुतारिया ‘रेबेका’ के किरदार में रुक्मिणी वसंत ‘मेलिसा’ के रूप में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले इन्हीं महिला किरदारों की झलक शेयर की थी।
‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसी दिन आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ भी आएगी। दोनों बड़ी फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है। इसके अलावा इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग