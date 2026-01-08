कब्रिस्तान में खूनी खेल… उड़े चिथड़े, ‘Toxic’ के टीजर ने काटा गदर, यश का भौकाल बरकरार

टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की कहानी यश के किरदार राया के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके साथ ही फिल्म में पांच अहम महिला किरदार भी हैं- कियारा आडवाणी ‘नादिया’ के रूप में, हुमा कुरैशी ‘एलिजाबेथ’ के रूप में, नयनतारा ‘गंगा’ के रोल में, तारा सुतारिया ‘रेबेका’ के किरदार में रुक्मिणी वसंत ‘मेलिसा’ के रूप में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले इन्हीं महिला किरदारों की झलक शेयर की थी।