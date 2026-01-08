8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टॉलीवुड

कब्रिस्तान में खूनी खेल… उड़े चिथड़े, ‘Toxic’ के टीजर ने काटा गदर, यश का भौकाल बरकरार

Toxic Teaser Out: साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'Toxic' का खूनी टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 08, 2026

Yash Movie: Toxic Teaser Out

यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर आउट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Toxic Teaser Release: कब्रिस्तान में खून से रंग गई मिट्टी, धमाकों की गूंज ने लोगों के उड़ा दिए होश! ऐसा सबकुछ देखने को मिला साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'Toxic' के टीजर में… जी हां, जैसे ही ‘Toxic’ का टीजर आया, सोशल मीडिया पर मानो धमाका हो गया।

40वें जन्मदिन पर आया धमाकेदार टीजर

‘KGF’ के बाद यश किस अवतार में लौटेंगे फैंस महीनों से यही सोच रहे थे और अब उनके 40वें जन्मदिन पर आया ये टीजर साबित कर चुका है कि स्टार अभी भी अपने भौकाल मोड में ही हैं। पोस्टर्स ने जितनी उत्सुकता बढ़ाई थी, यह टीजर उससे कहीं ज्यादा हिंसा दिखाई गई है।

टीजर में दिखा इंटेंस

टीजर में यश अपने किरदार ‘राया’ के रूप में दिखाई देते हैं। पूरा टीजर एक्शन और गजब के इमोशन से भरा है। शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है, जहां कई लोग खड़े होते हैं। तभी यश की एंट्री होती है और वह आते ही पूरे माहौल को हिला देते हैं। हाथ में बंदूक, मुंह में सिगार और उनका स्टाइलिश अंदाज। ये सब देखने को मिला।

टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की कहानी यश के किरदार राया के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके साथ ही फिल्म में पांच अहम महिला किरदार भी हैं- कियारा आडवाणी ‘नादिया’ के रूप में, हुमा कुरैशी ‘एलिजाबेथ’ के रूप में, नयनतारा ‘गंगा’ के रोल में, तारा सुतारिया ‘रेबेका’ के किरदार में रुक्मिणी वसंत ‘मेलिसा’ के रूप में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले इन्हीं महिला किरदारों की झलक शेयर की थी।

कब होगी फिल्म रिलीज?

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसी दिन आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ भी आएगी। दोनों बड़ी फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है। इसके अलावा इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें।

ये भी पढ़ें

काफी तकलीफ में थे…, धर्मेन्द्र की मौत 44 दिन बाद सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड
DHARMEDRA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

अप​कमिंग मूवी

Updated on:

08 Jan 2026 12:59 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:58 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / कब्रिस्तान में खूनी खेल… उड़े चिथड़े, ‘Toxic’ के टीजर ने काटा गदर, यश का भौकाल बरकरार

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

KGF Star Yash: घर से भागा, जेब खाली… फिर भी बन गया मेगास्टार; जानिए कैसे?

KGF Star Yash Birthday
टॉलीवुड

Kannan Pattambi: किडनी की समस्या जूझ रहे थे फेमस एक्टर, 62 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा…

Kannan Pattambi
टॉलीवुड

यह मेरी प्रॉपर्टी है…, सुपरस्टार यश की मां को खाली करनी पड़ी कब्जे की जमीन, शख्स लगा रहा था कोर्ट के चक्कर

Yash Mother Land Encroachment Case
टॉलीवुड

हम पार्ट-2 नहीं बना रहे हैं… डर गए विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ के मेकर्स?

Kingdom Movie Update
टॉलीवुड

नशे में धुत एक्टर ने ली एक शख्स की जान! नए साल पर घर में छाया मातम

Actor Sidharth Prabhu Accident hit man after 6 days on new year he Died drink and drive case
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.