तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

ये शो फेमस फ्रेंच सीरीज 'लेस सिंकुआंटे' का भारतीय वर्जन है। 'बिग बॉस' की तरह ये शो भी जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर स्ट्रीम होगा, लेकिन इसका फॉर्मेट काफी अलग और अनोखा होने वाला है। बता दें, शो में 50 फेमस हस्तियां, इन्फ्लुएंसर्स और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सब एक साथ रहने वाले है। इस शो की खास बात ये है कि शो में रहने के लिए कोई तय नियम नहीं होंगे, जो इसे बेहद रोमांचक बनाता है। इतना ही नहीं, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने साल 2020 में शादी की थी, लेकिन फरवरी 2025 में दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर ली थीं और तलाक के बाद धनश्री को 4 करोड़ रुपये की एलिमनी भी मिली थी।