तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

चहल और धनश्री (सोर्स: X)
Chahal And Dhanashree Divorce: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और फेमस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि, इस बार चर्चा उनके प्राइवेट लाइफ को लेकर नहीं, बल्कि एक बड़े पर्दे पर उनके Reunion को लेकर हो रही है। खबरों की मानें तो फरवरी 2025 में तलाक लेने के बाद ये एक्स कपल पहली बार एक रियलिटी शो में साथ नजर आने वाला है।
युजवेंद्र और धनश्री को अपकमिंग रियलिटी शो 'द 50' (The 50) के लिए कनेक्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि दोनों स्टार्स शो की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी तक किसी ने भी आधिकारिक तौर पर अपनी भागीदारी का दावा नहीं किया है। अगर ये दोनों इस शो का हिस्सा बनते हैं, तो ये दर्शकों के लिए बेहद मजेदार होने वाला है।
ये शो फेमस फ्रेंच सीरीज 'लेस सिंकुआंटे' का भारतीय वर्जन है। 'बिग बॉस' की तरह ये शो भी जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर स्ट्रीम होगा, लेकिन इसका फॉर्मेट काफी अलग और अनोखा होने वाला है। बता दें, शो में 50 फेमस हस्तियां, इन्फ्लुएंसर्स और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सब एक साथ रहने वाले है। इस शो की खास बात ये है कि शो में रहने के लिए कोई तय नियम नहीं होंगे, जो इसे बेहद रोमांचक बनाता है। इतना ही नहीं, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने साल 2020 में शादी की थी, लेकिन फरवरी 2025 में दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर ली थीं और तलाक के बाद धनश्री को 4 करोड़ रुपये की एलिमनी भी मिली थी।
बता दें, युजवेंद्र चहल हमेशा सोशल मीडिया पर इस एलिमनी को लेकर मजाकिया अंदाज में तंज कसते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने शिखर धवन की एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा था कि वो '4 करोड़ का कॉपीराइट' लगाएंगे। धनश्री भी अपने पिछले शो 'राइज एंड फॉल' में हमेशा चहल का जिक्र करती नजर आती थीं। ऐसे में अगर ये एक्स कपल 'द 50' के स्टेज पर एक साथ आता है, तो फैंस के लिए ये देखना रोमांचक होगा कि उनके बीच का समीकरण अब कैसा है, फिलहाल शो की आधिकारिक घोषणा और प्रीमियर की डेट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है।
