Rise And Fall में बड़ा ट्विस्ट! ये कंटेस्टेंट फिनाले से पहले हुआ बाहर, फूट-फूटकर रोईं धनश्री

राइज एंड फॉल शो में हुआ डबल एविक्शन
Rise And Fall Contestant: बिग बॉस 19 को कड़ी टक्कर देने वाला शो राइज एंड फॉल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ये वही शो है जिसमें पवन सिंह भी कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आए थे और लोगों को खूब एंटरटेन किया था। अब जब फिनाले करीब आ रहा है तो लगातार कोई न कोई बाहर हो रहा है। जहां एक तरफ अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले कीकू शारदा को शो से बाहर जाना पड़ा, वहीं डबल एविक्शन की वजह से एक और कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
इस हफ्ते शो के एलिमिनेशन राउंड में चार कंटेस्टेंट- कीकू शारदा, आदित्य नारायण, आकृति नेगी और नयनदीप रक्षित नॉमिनेशन में थे। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ था, लेकिन जब एक नहीं बल्कि दो लोगों को शो से बाहर जाना पड़ा, तो सभी हैरान रह गए। पहले राउंड में रूलर्स ने वोट देकर कीकू शारदा को बाहर का रास्ता दिखाया था वहीं इसके तुरंत बाद बेसमेंट में मौजूद बाली, आरुष भोला और मनीषा रानी ने आदित्य नारायण का नाम एलिमिनेशन के लिए चुना। नतीजा आया तो सभी की आंखें नम हो गईं और सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण के बाहर होने से सेट पर भावुक माहौल बन गया।
आदित्य नारायण के बाहर होने पर उनके खास दोस्त अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा खुद को रोक नहीं पाए और फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए। शो में पहले दिन से ही इन तीनों की एक मजबूत तिकड़ी बनी हुई थी। फिनाले से ठीक पहले आदित्य का बाहर होना धनश्री और अरबाज के लिए भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल था।
शो अपने फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है और बचे हुए कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। डबल एविक्शन के बाद अब शो में केवल आठ कंटेस्टेंट्स बचे हैं- आरुष भोला, बाली, मनीषा रानी, आकृति नेगी, नयनदीप रक्षित, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल। रिपोर्ट्स की मानें तो अब शो से मनीषा रानी और बाली भी बाहर हो गए हैं, जिसके बाद शो को टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं।
