Rise And Fall में बड़ा ट्विस्ट! ये कंटेस्टेंट फिनाले से पहले हुआ बाहर, फूट-फूटकर रोईं धनश्री

इस हफ्ते शो के एलिमिनेशन राउंड में चार कंटेस्टेंट- कीकू शारदा, आदित्य नारायण, आकृति नेगी और नयनदीप रक्षित नॉमिनेशन में थे। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ था, लेकिन जब एक नहीं बल्कि दो लोगों को शो से बाहर जाना पड़ा, तो सभी हैरान रह गए। पहले राउंड में रूलर्स ने वोट देकर कीकू शारदा को बाहर का रास्ता दिखाया था वहीं इसके तुरंत बाद बेसमेंट में मौजूद बाली, आरुष भोला और मनीषा रानी ने आदित्य नारायण का नाम एलिमिनेशन के लिए चुना। नतीजा आया तो सभी की आंखें नम हो गईं और सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण के बाहर होने से सेट पर भावुक माहौल बन गया।