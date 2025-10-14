Raju Talikote Dies: फेमस एक्टर- कॉमेडियन को आया हार्ट अटैक, शूटिंग के दौरान मौत

Raju Talikote Death: इंडस्ट्री में एक के बाद एक मौत से हर कोई सहम गया है। कुछ दिन पहले फेमस सिंगर राजवीर जवंदा का निधन हुआ था और अब कन्नड़ के फेमस एक्टर- कॉमेडियन राजू तालिकोटे की हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई है। इससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन तब उन्हें इलाज के बाद बचा लिया गया था, पर इस बार ऐसा नहीं हो पाया और जब उन्हें शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके ऐसे अचानक चले जाने से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर राजू के फैंस और इंडस्ट्री के लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं।