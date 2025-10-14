Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

Raju Talikote Dies: फेमस एक्टर- कॉमेडियन को आया हार्ट अटैक, शूटिंग के दौरान मौत

Raju Talikote Passed Away: मनोरंजन जगत से दुखद खबर आ रही हैं। फेमस एक्टर-कॉमेडियन राजू तालिकोटे का निधन हो गया है। उनके जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 14, 2025

Raju Talikote Dies at 62

फेमस एक्टर-कॉमेडियन राजू तालिकोटे का निधन

Raju Talikote Death: इंडस्ट्री में एक के बाद एक मौत से हर कोई सहम गया है। कुछ दिन पहले फेमस सिंगर राजवीर जवंदा का निधन हुआ था और अब कन्नड़ के फेमस एक्टर- कॉमेडियन राजू तालिकोटे की हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई है। इससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन तब उन्हें इलाज के बाद बचा लिया गया था, पर इस बार ऐसा नहीं हो पाया और जब उन्हें शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके ऐसे अचानक चले जाने से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर राजू के फैंस और इंडस्ट्री के लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं।

राजू को आया था शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक (Raju Talikote Dies)

राजू तालिकोटे का निधन उडुपी में हुआ है। वह अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए उडुपी आए हुए थे, उनकी इस फिल्म में लीड रोल में एक्टर शाइन शेट्टी काम कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान ही राजू तालिकोटे को कंधे में दर्द हुआ और अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें आनन-फानन में उडुपी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर ने बताया कि राजू को 3-4 साल पहले दो हार्ट अटैक हो चुके थे, स्टेंट लगाया था। दुर्भाग्य से, यह तीसरा दिल का दौरा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ।

परिवार और टीम सदमें में (Raju Talikote Dies Heart Attack)

राजू तालिकोटे के अचानक निधन से उनकी पूरी शूटिंग टीम सदमे में है। एक्टर शाइन शेट्टी ने इस पर बात करते हुए कहा कि राजू सर दो दिन की शूटिंग कर चुके थे और उसके बाद उनकी तबीयत एक दम से खराब हो गई। परिवार से लेकर उनके दोस्त और टीम को यकीन नहीं हो रहा है कि राजू अब उनके बीच नहीं रहे। वहीं, हास्य कलाकार राजू के बेटे ने कहा है कि पापा थिएटर के जुनूनी थे। उनका अंतिम संस्कार विजयपुरा में होगा।

कौन थे राजू तालिकोटे? (Who is Raju Talikote)

विजयपुरा में जन्मे राजू तालिकोटे ने अपने करियर की शुरुआत नाटक मंच से की थी। अपनी कॉमेडी के दम पर उन्होंने जल्द ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली थी। उन्होंने साल 2009 में फिल्म 'मनसरे' से डेब्यू किया था। इसके बाद वह 'राजधानी', 'मैना', 'लाइफ इज दैट', 'अलेमारी' और 'टोपीवाला' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके थे।

राजू तालिकोटे टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस कन्नड़' के सीजन 7 में भी कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी।बता दें, तालिकोटे ने दो शादी की थी उनकी परिवार में दो पत्नियां, दो बेटे और तीन बेटियां हैं जिन्हें अकेला छोड़कर राजू चले गए हैं।

