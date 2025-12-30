शादी में दुल्हन को नहीं हुआ अपनी आंखों पर यकीन, जब दूल्हें ने किया ये काम

एक्टर सूर्या पहुंचे फैन की शादी में
Video Viral On Social Media: शादियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो ताउम्र के लिए याद बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ अरविंद और काजल की शादी में हुआ, जिसका एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने न केवल शादी में मौजूद मेहमानों को, बल्कि लाखों नेटिजन्स का दिल भी जीत लिया है। शादी में दूल्हें ने एक ऐसा काम किया है, जिसे देखकर दुल्हन के भी होश उड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अरविंद और काजल ने अपनी शादी के हसीन पलों को 'काधल्स' (जिसका अर्थ है प्यार) नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में चल रही हैं, तभी दूल्हा अरविंद हॉल में अकेले नहीं, बल्कि टॉलीवुड के सुपरस्टार सूर्या के साथ एंट्री करता है।
मंच पर खड़ी दुल्हन काजल जैसे ही अपने होने वाले पति के साथ एक्टर सूर्या को देखती है, वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। कुछ सेकंड के लिए उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे वह बड़े पर्दे पर देखती आई है, वह सचमुच उसके सामने खड़ा है। काजल का चेहरा हैरानी और खुशी के मिले-जुले भावों से भर जाता है और वह भावनाओं में बहकर अपना मुंह ढक लेती है।
ऐसे में सुपरस्टार सूर्या की सादगी ने भी हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने बेहद सहजता से कपल से बात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं।
एक्टर सूर्या के साथ वीडियो को शेयर करते हुए दूल्हे ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा, "अपने पार्टनर को सच में जानने का मतलब यही होता है!" वीडियो पर तमिल में एक लाइन लिखी है, जिसका मतलब, "क्या तुम्हें अंदाजा भी था कि मैं आऊंगा?" अरविंद ने सूर्या सर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि उन्होंने उनकी शादी को जिंदगी भर की सबसे खूबसूरत याद बना दिया।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस सूर्या की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "सूर्या वाकई में कितने जमीन से जुड़े इंसान हैं।" वहीं एक अन्य ने मजाकिया लहजे में लिखा, "भाई, हमें तो आपसे जलन हो रही है, इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है?" एक लड़की ने तो अपने बॉयफ्रेंड को टैग करते हुए डिमांड कर डाली कि उसकी शादी में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए।
सूर्या इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी व्यस्त हैं। 2024 में 'कंगुवा' और 2025 की शुरुआत में 'रेट्रो' के जरिए वह पहले ही धमाका कर चुके हैं। फिलहाल वह आरजे बालाजी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'करप्पु' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वह डबल रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वह वेंकी अट्लूरी और मामिता बैजू के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
