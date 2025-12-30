शादी में दुल्हन को नहीं हुआ अपनी आंखों पर यकीन, जब दूल्हें ने किया ये काम

Video Viral On Social Media: शादियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो ताउम्र के लिए याद बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ अरविंद और काजल की शादी में हुआ, जिसका एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने न केवल शादी में मौजूद मेहमानों को, बल्कि लाखों नेटिजन्स का दिल भी जीत लिया है। शादी में दूल्हें ने एक ऐसा काम किया है, जिसे देखकर दुल्हन के भी होश उड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।