सभी मर्दों को जेल में डाल देना चाहिए... SC की दलील सुन आगबबूला हुई एक्ट्रेस राम्या

एक्ट्रेस राम्या (सोर्स:X )
Actor Ramya Stray Dogs Mood Comment: कन्नड़ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस और राजनेता दिव्या स्पंदना, जिन्हें फैंस 'राम्या' के नाम से जानते हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं। इस बार राम्या ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई एक टिप्पणी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कुत्तों के 'मूड' की तुलना इंसानी बिहेवियर से कंपेयर करते हुए एक ऐसा सवाल पूछा है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच (जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया) आवारा कुत्तों और मवेशियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कुत्ते के मूड का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बता दें, जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा था, "आप कैसे पहचान सकते हैं? सुबह कौन-सा कुत्ता किस मूड में है, ये आपको नहीं पता।" पिछले साल कोर्ट ने अस्पताल, स्कूल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें तय प्रक्रिया के तहत शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया था।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मूड वाले बयान पर एक्ट्रेस राम्या ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मैं किसी आदमी का दिमाग भी नहीं पढ़ सकती, पता नहीं वो कब रेप या मर्डर कर दे, तो क्या इसके लिए सभी आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए?" राम्या का ये बयान उन लोगों के समर्थन में था जो आवारा कुत्तों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाने के खिलाफ हैं। दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब राम्या अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं।
इससे पहले भी वो रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन की गिरफ्तारी पर भी अपनी राय रख चुकी हैं। उस दौरान उन्होंने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकियां मिली थीं, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में FIR भी की थी। दरअसल, देशभर में आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'डू ऑर डाई' (Do or Die) नाम से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें फेमस सिंगर मोहित चौहान और इंडियन ओशन बैंड के राहुल राम भी शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि समस्या कुत्तों की नहीं बल्कि नगर निगम की भी है, जो उनकी आबादी को नियंत्रित करने और नसबंदी (Sterilization) करने में असफल रहा है। बता दें, राहुल राम ने कहा कि आवारा कुत्तों को हटाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस वहीं छोड़ना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। फिलहाल, एक्ट्रेस राम्या के इस कमेंट ने 'एनिमल लवर्स' और 'पब्लिक सेफ्टी' चाहने वालों के बीच एक नई जंग छेड़ दी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग