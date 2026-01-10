Tanya Mittal ने दुबई के शेख से बुलवाया ‘जय श्री राम’, 1 मिनट के वीडियो ने मचाया तहलका

Tanya Mittal Video: तान्या मित्तल बिग बॉस की एक मात्र ऐसी कंटेस्टेंट रहीं, जिन्हें लोग घर में नहीं बल्कि बाहर देखना चाहते थे, ताकि उनकी रईसी के असलियत बाहर आ सके। लेकिन जैसे ही तान्या बाहर आईं उन्होंने सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने अपने घर के टूर से लेकर लोगों को अपनी कंडोम की फैक्ट्री भी दिखाई थी। इसके बाद वह दुबई पहुंची जहां बिग बॉस 19 की रियूनियन पार्टी रखी गई थी। इस दौरान तान्या ने अपना लैविश लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाया। ऐसे में अब उनका एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दुबई के शेख से जय श्री राम बुलवाया।