10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

TV न्यूज

Tanya Mittal ने दुबई के शेख से बुलवाया ‘जय श्री राम’, 1 मिनट के वीडियो ने मचाया तहलका

Tanya Mittal Video: तान्या मित्तल ने दुबई में शेख से जय श्री राम बुलवाया तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सच में एक शेख ऐसा बोल सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 10, 2026

Tanya Mittal 1 minute video viral she gets dubai sheikh to chant jai shri ram

तान्या मित्तल का वीडियो हुआ वायरल

Tanya Mittal Video: तान्या मित्तल बिग बॉस की एक मात्र ऐसी कंटेस्टेंट रहीं, जिन्हें लोग घर में नहीं बल्कि बाहर देखना चाहते थे, ताकि उनकी रईसी के असलियत बाहर आ सके। लेकिन जैसे ही तान्या बाहर आईं उन्होंने सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने अपने घर के टूर से लेकर लोगों को अपनी कंडोम की फैक्ट्री भी दिखाई थी। इसके बाद वह दुबई पहुंची जहां बिग बॉस 19 की रियूनियन पार्टी रखी गई थी। इस दौरान तान्या ने अपना लैविश लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाया। ऐसे में अब उनका एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दुबई के शेख से जय श्री राम बुलवाया।

तान्या ने शेख से बुलवाया 'जय श्री राम' (Tanya Mittal Video In Dubai)

सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल का एक वीडियो बिजली की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तान्या दुबई के एक स्थानीय शेख के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत काफी दिलचस्प है। पहले शेख तान्या को अरबी भाषा में कुछ शब्द सिखाते हैं जिन्हें तान्या बड़े आत्मविश्वास के साथ दोहराती हैं। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट तब आया जब तान्या ने मुस्कुराते हुए शेख से गुजारिश कर दी कि वह हिंदी में 'जय श्री राम' बोलें।

हैरानी और खुशी की बात यह रही कि शेख ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ जोड़े और बड़े ही सम्मान के साथ 'जय श्री राम' कहा। तान्या यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे शेख से यह भी कहलवाया कि "राम जी आप सबकी रक्षा करें।" शेख का यह दोस्ताना अंदाज और तान्या की बेबाकी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में लोग तान्या की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

तान्या ने दुबई में मारी लग्जरी कार से एंट्री (Tanya Mittal Instagram)

हाल ही में दुबई में 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स के लिए एक भव्य सक्सेस पार्टी रखी गई थी। जहां शो के बाकी सभी सितारे एक साथ बस में सवार होकर वेन्यू तक पहुंचे थे। वहीं तान्या मित्तल ने अपने उसी 'रॉयल' स्टाइल को बरकरार रखा जिसका जिक्र वह बिग बॉस के घर में अक्सर करती थीं। तान्या किसी बस में नहीं, बल्कि अपनी निजी लग्जरी कार से एक क्वीन की तरह उतरीं। उनका यह 'शो-स्टॉपर' अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब (Tanya Mittal Luxury Life Style)

बिग बॉस के घर में तान्या ने कई बार कहा था कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है और वह दुबई में घर जैसा महसूस करती हैं। उस समय कई यूजर्स ने उन्हें 'फेकू' और 'दिखावा करने वाली' कहा था। लेकिन दुबई सक्सेस पार्टी की इन तस्वीरों और शेख वाले वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि तान्या जो कहती हैं, उसे करके भी दिखाती हैं। फिलहाल तान्या मित्तल दुबई में अपनी जीत का जश्न मना रही हैं और उनके चाहने वालों के लिए यह वीडियो किसी बड़े 'धमाके' से कम नहीं है।

ये भी पढ़ें

Tanya Mittal Condom Factory Video: कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, बताया कैसे होती है जांच
TV न्यूज
Tanya Mittal Condom Factory Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

10 Jan 2026 11:08 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Tanya Mittal ने दुबई के शेख से बुलवाया ‘जय श्री राम’, 1 मिनट के वीडियो ने मचाया तहलका

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर ने अपनी प्रेग्नेंसी पर दिया चौंकाने वाला बयान, बोलीं- एक गुड न्यूज है…

Balika Vadhu Fame Avika Gor big reveled on Pregnancy said i have another good news
TV न्यूज

Fact Check: रोडीज फेम प्रिंस नरूला हुए अरेस्ट? सामने आया वीडियो

Prince Narula Arrested
TV न्यूज

‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ जैन का दर्द छलका, सामने आई ये वजह

Saurabh Jain
TV न्यूज

Tanya Mittal Video: कंडोम फैक्ट्री के बाद तान्या मित्तल बकलावा खाने पहुंची दुबई, दिखाई अपनी रईसी

Tanya Mittal went to Dubai to eat baklava showcasing her lavish lifestyle after condom factory video
TV न्यूज

कैंसर के बाद हिना खान की फूलने लगी सांस, सामने आई ये बड़ी वजह

Hina Khan battles cough not even breathing due to Mumbai poor AQI after cancer
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.