हेमा मालिनी की बेटियों ने देखी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, धर्मेंद्र के निधन के बाद दिखा सौतेले भाई-बहन का प्यार

Esha Deol With Sunny Deol Watching Border 2 (सोर्स इंस्टाग्राम- @tahirjasus)
Esha Deol With Sunny Deol Watching Border 2: बॉलीवुड के गलियारों में लंबे समय से देओल परिवार को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कहा जा रहा था कि परिवार के भीतर रिश्तों में दरार है, खासकर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद। लेकिन हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की एक खास स्क्रीनिंग ने इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया। इस मौके पर सनी देओल अपनी सौतेली बहनों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ एक ही फ्रेम में नजर आए और परिवार की एकजुटता का साफ मैसेज दिया।
दरअसल, ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसी खुशी में ईशा देओल ने अपने भाई के सम्मान में एक निजी स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस खास शाम में परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए। स्क्रीनिंग के दौरान सनी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल का साथ आना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। तीनों ने मीडिया के सामने न सिर्फ साथ पोज दिए, बल्कि उनके हाव-भाव से भी साफ झलक रहा था कि रिश्तों में गर्मजोशी बरकरार है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सनी देओल दोनों बहनों के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसके बाद बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए वह ईशा और अहाना को गाड़ी तक छोड़ते भी नजर आते हैं। यह छोटा सा पल फैंस के दिल को छू गया। लंबे समय से चल रही पारिवारिक अनबन की खबरों के बीच ये सीन कई सवालों के जवाब देता दिखाई दिया।
गौरतलब है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद अलग-अलग जगहों पर प्रार्थना सभाओं के आयोजन को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थीं। इन्हीं घटनाओं के चलते यह कयास लगाए जा रहे थे कि परिवार के दो हिस्सों के बीच दूरी बढ़ गई है। हालांकि ‘बॉर्डर 2’ की इस स्क्रीनिंग ने इन अटकलों को काफी हद तक खारिज कर दिया है। ईशा देओल की यह पहल यह दर्शाती है कि मुश्किल समय के बावजूद भाई-बहन का रिश्ता मजबूत बना हुआ है।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की बात करें तो यह 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। देशभक्ति और जज्बे से भरी इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है।
