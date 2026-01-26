हेमा मालिनी की बेटियों ने देखी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, धर्मेंद्र के निधन के बाद दिखा सौतेले भाई-बहन का प्यार

Esha Deol With Sunny Deol Watching Border 2: बॉलीवुड के गलियारों में लंबे समय से देओल परिवार को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कहा जा रहा था कि परिवार के भीतर रिश्तों में दरार है, खासकर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद। लेकिन हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की एक खास स्क्रीनिंग ने इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया। इस मौके पर सनी देओल अपनी सौतेली बहनों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ एक ही फ्रेम में नजर आए और परिवार की एकजुटता का साफ मैसेज दिया।