‘फाइल्स’ सीरीज के बाद धमाका करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री? अब कौन-सा उठाएंगे मुद्दा… जानिए

एक समाचार एजेंसी से खास बातचीत में विवेक रंजन ने बताया, 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज के बाद मैं दो महीने अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था। इस दौरान मैंने खुद के बारे में, समाज, राष्ट्र और फिल्मों के बारे में गहराई से सोचा। अब नई चेतना और उत्साह के साथ फिल्में बनाना चाहता हूं। साल 2012 में मैंने 'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' की ट्रायोलॉजी की घोषणा की थी। बहुत संघर्ष और त्याग के बाद इन्हें पूरा किया। इनमें से दो फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहीं, जबकि 'द बंगाल फाइल्स' ने ऐसा प्रभाव डाला कि आने वाले सालों में इसकी चर्चा होती रहेगी। अब मैं अलग तरह की कहानियों पर काम करने की सोच रहा हूं। ऐसी फिल्में जो लोगों को प्रेरित करें कि राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में लें।"