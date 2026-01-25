25 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

‘फाइल्स’ सीरीज के बाद धमाका करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री? अब कौन-सा उठाएंगे मुद्दा… जानिए

Vivek Ranjan Agnihotri Next Film: फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 2025 में रिलीज हुई 'द बंगाल फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी चर्चित ट्रायोलॉजी- 'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब अग्निहोत्री इस ट्रिलॉजी से आगे बढ़ते हुए एक नई दिशा की ओर

मुंबई

Saurabh Mall

Jan 25, 2026

Vivek Ranjan Agnihotri

विवेक अग्निहोत्री अब कौन-सी थीम पर बनाएंगे फिल्म? (इमेज सोर्स: एक्स)

Vivek Ranjan Agnihotri Next Film: फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 2025 में रिलीज हुई ‘द बंगाल फाइल्स’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी चर्चित ट्रायोलॉजी- ‘द ताशकंद फाइल्स’, ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द बंगाल फाइल्स’ को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब अग्निहोत्री इस ट्रिलॉजी से आगे बढ़ते हुए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इशारा किया कि अब उनकी अगली फिल्मों का फोकस कुछ अलग और ज्यादा प्रेरणादायक होगा। उनका कहना है कि वे ऐसी कहानियां बनाना चाहते हैं जो लोगों को राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ने की प्रेरणा दें। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल वह तीन चीजों पर खास ध्यान दे रहे हैं। नई प्रेरक फिल्मों पर काम, लेखन, और युवा प्रतिभाओं की मेंटरिंग। यानी ट्रायोलॉजी के बाद अब विवेक अग्निहोत्री एक नए सिनेमाई अध्याय की तैयारी में हैं।

'द बंगाल फाइल्स' रिलीज के बाद मैं…

एक समाचार एजेंसी से खास बातचीत में विवेक रंजन ने बताया, 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज के बाद मैं दो महीने अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था। इस दौरान मैंने खुद के बारे में, समाज, राष्ट्र और फिल्मों के बारे में गहराई से सोचा। अब नई चेतना और उत्साह के साथ फिल्में बनाना चाहता हूं। साल 2012 में मैंने 'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' की ट्रायोलॉजी की घोषणा की थी। बहुत संघर्ष और त्याग के बाद इन्हें पूरा किया। इनमें से दो फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहीं, जबकि 'द बंगाल फाइल्स' ने ऐसा प्रभाव डाला कि आने वाले सालों में इसकी चर्चा होती रहेगी। अब मैं अलग तरह की कहानियों पर काम करने की सोच रहा हूं। ऐसी फिल्में जो लोगों को प्रेरित करें कि राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में लें।"

उन्होंने आगे बताया, "वास्तव में आज का सत्य क्या है, उससे कैसे जूझें और कैसे लड़ें? नई आशा, उमंग और उत्साह के साथ भारत का पुनर्निर्माण कैसे करें? बहुत समय हो गया है जब हमने भारत का वर्तमान और भविष्य सरकारों और राजनेताओं के हाथ में छोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम की तरह अब युवाओं को बागडोर संभालनी होगी। इसलिए अब प्रेरणादायक और सकारात्मक कहानियां दिखाना चाहता हूं।"

सोशल मीडिया के बारे में विवेक ने कहा कि वह साल 2008 से काफी एक्टिव थे और जागरूकता फैलाई, लेकिन अब सोशल मीडिया पैसे से जुड़ गया है। इसमें गंदगी, मनमुटाव, गाली-गलौज, नफरत और साइकोलॉजिकल हिंसा बढ़ गई है। महिलाओं और गरीबों के लिए सम्मान नहीं रहा। इसलिए सोशल मीडिया से हटकर लंबे लेख, अकादमिक वैल्यू वाले आर्टिकल्स पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने सबस्टैक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर स्वतंत्र लेखन शुरू किया है। इसके अलावा वह युवा फिल्ममेकर्स को फिल्ममेकिंग में मेंटर करने का प्लान कर रहे हैं। उनकी कंपनी 'आई एम बुद्ध' अब तक सिर्फ उनकी फिल्में प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब कई युवाओं की फिल्में प्रोड्यूस और मेंटर कर रही है। खासकर छोटे शहरों से आने वाले, कम अंग्रेजी जानने वाले लेकिन टैलेंटेड युवा लड़के-लड़कियां, जिन्हें मौका नहीं मिलता।

उन्होंने दो ऐसी फिल्मों को मेंटर किया है जो बनकर तैयार हैं, एडिट हो चुकी हैं और सीबीएफसी में अप्लाई भी हो गई हैं। ये फिल्में बहुत अलग हैं। यही नहीं, वह ओटीटी के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिसर्च-बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर। वह खुद एक बड़ी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका रिसर्च शुरू हो चुका है। कोई डेडलाइन नहीं है।

Padma Awards 2026

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'फाइल्स' सीरीज के बाद धमाका करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री? अब कौन-सा उठाएंगे मुद्दा… जानिए

बॉलीवुड

मनोरंजन

