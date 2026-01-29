16 साल की लड़की के दिखाए को-स्टार संग इंटीमेट सीन्स, फेमस TV शो पर फूटा लोगों का गुस्सा

एपिसोड की क्लिपिंग और स्क्रीनग्रैब बुधवार रात को रेडिट पर शेयर किए गए थे और कैप्शन लिखा था, "किस दुनिया में 15 साल की लड़की के लिए ऐसे इंटीमेट सीन शूट करना ठीक है? लोगों कि जैसे ही इस पर नजर पड़ी, कमेंट की लाइन लग गई। कमेंट करते हुए एक शख्य ने लिखा, "यह लीगल कैसे है?" दूसरे ने लिखा, "हमारा देश कहां जा रहा है कोई उम्र की सीमा ही नहीं बची है।" एक अन्य ने लिखा, ऐसे शो बनने ही नहीं चाहिए। पहले ही इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।"