‘इतना मारुंगी तुझे बालों से पकड़के…’, वायरल हुआ ‘अनुपमा’ का एक और मोनोलॉग, मीम्स की आई बाढ़

Itna Marungi Anupamaa Viral Monologue: टीवी की दुनिया में अगर किसी शो ने लगातार दर्शकों के दिलों पर राज किया है, तो वो है ‘अनुपमा’। ये सीरियल सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं, बल्कि दमदार डायलॉग्स और मुख्य किरदार के लिए भी जाना जाता है। पहले ‘आपको क्या’ और ‘कैसा बेटा है तू’ जैसे डायलॉग्स सोशल मीडिया पर छाए रहे और अब अनुपमा ने एक बार फिर नया वायरल मोमेंट दे दिया है या यूं कहे सोशल मीडिया पर मीम बनाने के लिए एक और बड़ा सा डायलॉग मिल गया है जिसका नाम है- 'इतना मारूंगी…'।