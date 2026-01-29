‘इतना मारुंगी तुझे बालों से पकड़के…’, वायरल हुआ ‘अनुपमा’ का एक और मोनोलॉग, मीम्स की आई बाढ़

Rupali Ganguly Viral Monologue (सोर्स- @jaz03659759)
Itna Marungi Anupamaa Viral Monologue: टीवी की दुनिया में अगर किसी शो ने लगातार दर्शकों के दिलों पर राज किया है, तो वो है ‘अनुपमा’। ये सीरियल सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं, बल्कि दमदार डायलॉग्स और मुख्य किरदार के लिए भी जाना जाता है। पहले ‘आपको क्या’ और ‘कैसा बेटा है तू’ जैसे डायलॉग्स सोशल मीडिया पर छाए रहे और अब अनुपमा ने एक बार फिर नया वायरल मोमेंट दे दिया है या यूं कहे सोशल मीडिया पर मीम बनाने के लिए एक और बड़ा सा डायलॉग मिल गया है जिसका नाम है- 'इतना मारूंगी…'।
हालिया एपिसोड में अनुपमा का सामना रजनी नाम के किरदार से होता है। रजनी का किरदार निभा रहीं रिंकू धवन के साथ सीन शूट करते हुए रुपाली गांगुली ये डायलॉग बोलती हैं। डायलॉग कुछ इस तरह से शुरु होता है- इतना मारुंगी तुझे बालों से पकड़के, चोटी से घसीटते हुए...'। ये डायलॉग जैसे ही ऑन एयर हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। हालांकि बहुत सारे फैंस ने रुपाली के इस सीन की तारीफ भी की।
इस सीन की जान बनीं रुपाली गांगुली, जिन्होंने अपनी आवाज के उतार-चढ़ाव, आंखों के भाव और बॉडी लैंग्वेज से इस पल को यादगार बना दिया। कई फैंस ने रुपाली के अभिनय की तारीफ करते हुए अपने-अपने रिएक्शन्स सोशल मीडिया पर शेयर किए।
इस सीन को देखने के बाद फैंस ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसके क्लिप्स वायरल कर दिए। किसी ने इसे मीम बना दिया, तो किसी ने रील्स में इस्तेमाल कर डाला। फैंस ने रुपाली गांगुली की तारीफों के पुल बांध दिए। कई लोगों ने लिखा कि पूरा एपिसोड उन्होंने अकेले अपने नाम कर लिया।
फैंस की तारीफों पर प्रतिक्रिया देते हुए रुपाली गांगुली ने बताया कि ऐसे सीन शूट करना आसान नहीं होता। उन्होंने लिखा कि टीवी सेट पर कई बार लगातार और अलग-अलग यूनिट्स में सीन शूट होते हैं। थकान के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। कलाकार, लेखक, निर्देशक और पूरी टीम के सहयोग से ही ऐसे सीन संभव हो पाते हैं।
