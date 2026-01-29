‘सब कछुआ छाप अगरबत्ती…’, परेश रावल ने ‘हेरा फेरी 3’ में देरी की बताई वजह, अक्षय कुमार पर कही ये बात

Paresh Rawal (सोर्स- एक्स)
Paresh Rawal on Hera Pheri 3 And Akshay Kumar: बॉलीवुड की सबसे यादगार कॉमेडी फ्रेंचाइजी में शुमार ‘हेरा फेरी’ के तीसरे पार्ट को लेकर दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ फिल्म को लेकर उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब तक शूटिंग शुरू न होने से फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे थे। इसी बीच अभिनेता परेश रावल ने पहली बार खुलकर ‘हेरा फेरी 3’ में हो रही देरी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कई अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की है।
'द लवारी शो' के साथ इंटरव्यू में परेश रावल ने साफ किया कि ‘हेरा फेरी 3’ रुकी नहीं है, बल्कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसमें देरी हो रही है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस देरी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मेरी वजह से इसे लेकर कोई देरी नहीं हो रही। इस बीच ये जो बात फैलाई गई कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ रुपये का केस किया है, वो सब ठीक है यार- ये तो बस कछुआ छाप अगरबत्ती जैसी बातें हैं।' उनके मुताबिक मामला अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के बीच अटका हुआ है, जिसे सुलझाया जाना बाकी है। परेश रावल ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही ये मसला हल होगा, वो तुरंत फिल्म से जुड़े कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं।
बीते कुछ समय से ये चर्चा जोरों पर थी कि परेश रावल और मेकर्स के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। इन अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बेबुनियाद हैं और हकीकत से उनका कोई संबंध नहीं है। अभिनेता ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि इन खबरों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।
परेश रावल ने इससे पहले भी अपने किरदार बाबूराव गणपत राव आप्टे को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर ‘हेरा फेरी 3’ बाबूराव के बिना बनाई जाती है, तो ये दर्शकों के साथ अन्याय होगा। उनके अनुसार, बाबूराव का किरदार सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि इस फ्रेंचाइज़ की आत्मा है। यही वजह है कि लोग आज भी उनके डायलॉग्स और हाव-भाव को याद करते हैं।
‘हेरा फेरी’ और ‘फिर हेरा फेरी’ की सफलता का सबसे बड़ा कारण रही अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की शानदार केमिस्ट्री। इन तीनों की टाइमिंग और कॉमिक अंदाज ने फिल्मों को कल्ट का दर्जा दिलाया। फैंस का मानना है कि अगर यह तिकड़ी एक बार फिर साथ आती है, तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास दोहराया जा सकता है।
पहली फिल्म जहां आम आदमी की परेशानियों और लालच को हास्य के जरिए दिखाती है, वहीं इसका दूसरा भाग कॉमेडी को एक नए स्तर पर ले गया। सालों बाद भी इसके डायलॉग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। यही वजह है कि ‘हेरा फेरी 3’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दर्शकों की भावनाओं से जुड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अक्षय कुमार और निर्माताओं के बीच चल रहा मसला कब सुलझता है और कब दर्शकों को एक बार फिर बाबूराव, राजू और श्याम की तिकड़ी बड़े पर्दे पर हंसाने आती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग