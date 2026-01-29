‘सब कछुआ छाप अगरबत्ती…’, परेश रावल ने ‘हेरा फेरी 3’ में देरी की बताई वजह, अक्षय कुमार पर कही ये बात

'द लवारी शो' के साथ इंटरव्यू में परेश रावल ने साफ किया कि ‘हेरा फेरी 3’ रुकी नहीं है, बल्कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसमें देरी हो रही है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस देरी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मेरी वजह से इसे लेकर कोई देरी नहीं हो रही। इस बीच ये जो बात फैलाई गई कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ रुपये का केस किया है, वो सब ठीक है यार- ये तो बस कछुआ छाप अगरबत्ती जैसी बातें हैं।' उनके मुताबिक मामला अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के बीच अटका हुआ है, जिसे सुलझाया जाना बाकी है। परेश रावल ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही ये मसला हल होगा, वो तुरंत फिल्म से जुड़े कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं।