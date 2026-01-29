29 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

गायकी छोड़ राजनीति की राह पर निकले अरिजीत सिंह? खुद की पार्टी बनाने की कर रहे तैयारी

Arijit Singh Will Join Politics: बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के राजनीति के मैदान में उतरने की खबरें इन दिनों जोरों पर हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 29, 2026

Arijit Singh Will Join Politics

Arijit Singh Will Join Politics (सोर्स- एक्स)

Arijit Singh Will Join Politics: बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत में अपनी भावुक आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने हाल ही में ऐसा फैसला लिया है, जिसने उनके प्रशंसकों को हैरानी में डाल दिया है। वर्षों तक फिल्मों के सबसे भरोसेमंद प्लेबैक सिंगर रहे अरिजीत ने अचानक एलान किया कि वो अब फिल्मों के लिए गाना छोड़ रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और अब इसी बीच उनके भविष्य को लेकर एक और बड़ी अटकल सामने आई है।

क्या राजनीति में उतरेंगे अरिजीत सिंह? (Arijit Singh Will Join Politics)

एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो अरिजीत सिंह जल्द ही राजनीति के मैदान में कदम रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने करियर के अगले पड़ाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके तहत एक नए राजनीतिक दल की नींव रखने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक एजेंडे या विचारधारा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह इस बदलाव को लेकर काफी गंभीर हैं।

सादगी भरी जिंदगी जीते हैं अरिजीत

अरिजीत सिंह की पहचान हमेशा एक बेहद सादगी पसंद कलाकार के रूप में रही है। करोड़ों की कमाई के बावजूद वो आज भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में रहते हैं। न दिखावा, न शोर-शराबा- यही उनकी जीवनशैली रही है। यही कारण है कि जब उनके राजनीति में आने की चर्चा शुरू हुई, तो लोगों ने इसे आम सिलेब्रिटी कदम नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय माना।

रिटायरमेंट की घोषणा से टूटा फैंस का दिल

जनवरी के आखिरी हफ्ते में अरिजीत ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो अब फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। उन्होंने अपने चाहने वालों का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगीत उनके जीवन का अहम हिस्सा रहेगा, लेकिन अब वह अलग तरह के प्रयोग करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि स्वतंत्र संगीत और अपने निजी प्रोजेक्ट्स पर वह आगे भी काम करते रहेंगे।

क्यों लिया ये बड़ा फैसला?

अरिजीत सिंह ने अपने फैसले के पीछे कई वजहों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से एक जैसे ढर्रे से ऊब चुके थे और कुछ नया करना चाहते थे। संगीत के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन वह अब खुद को नए रूप में तलाशना चाहते हैं। यही तलाश शायद उन्हें राजनीति की ओर ले जा रही है।

संगीत में अमिट योगदान

पिछले एक दशक से ज्यादा समय तक अरिजीत सिंह बॉलीवुड में प्रेम, दर्द और इमोशन की आवाज बने रहे। शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक, हर बड़े सितारे पर उनकी आवाज जमी। उनके गाए गीत आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। अब सवाल यही है कि क्या अरिजीत सिंह सच में राजनीति में उतरेंगे और अगर उतरेंगे तो क्या उतनी ही गहरी छाप छोड़ पाएंगे, जितनी उन्होंने संगीत में छोड़ी है। फिलहाल देश की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हैं।

Updated on:

29 Jan 2026 09:35 am

Published on:

29 Jan 2026 09:34 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गायकी छोड़ राजनीति की राह पर निकले अरिजीत सिंह? खुद की पार्टी बनाने की कर रहे तैयारी
