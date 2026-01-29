गायकी छोड़ राजनीति की राह पर निकले अरिजीत सिंह? खुद की पार्टी बनाने की कर रहे तैयारी

Arijit Singh Will Join Politics: बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत में अपनी भावुक आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने हाल ही में ऐसा फैसला लिया है, जिसने उनके प्रशंसकों को हैरानी में डाल दिया है। वर्षों तक फिल्मों के सबसे भरोसेमंद प्लेबैक सिंगर रहे अरिजीत ने अचानक एलान किया कि वो अब फिल्मों के लिए गाना छोड़ रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और अब इसी बीच उनके भविष्य को लेकर एक और बड़ी अटकल सामने आई है।