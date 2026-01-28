Arijit Singh: अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिग, खुद बताई वजह, संगीत बनाना नहीं छोड़ेंगे गायक

Arijit Singh Retirement Reason Revealed: बॉलीवुड संगीत जगत से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने करोड़ों म्यूजिक लवर्स को हैरान कर दिया। अपनी आवाज से इश्क, दर्द और देशभक्ति को महसूस कराने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। महज 38 साल की उम्र में, जब उनका करियर अपने सबसे सुनहरे दौर में है, तब यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर फिल्ममेकर की पहली पसंद बने अरिजीत सिंह ने खुद को इस रेस से बाहर करने का मन बना लिया?