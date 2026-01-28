28 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

Arijit Singh: अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिग, खुद बताई वजह, संगीत बनाना नहीं छोड़ेंगे गायक

Arijit Singh Retirement Reason Revealed: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, चलिए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 28, 2026

Arijit Singh Retirement Reason Revealed

Arijit Singh Retirement Reason (सोर्स- एक्स)

Arijit Singh Retirement Reason Revealed: बॉलीवुड संगीत जगत से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने करोड़ों म्यूजिक लवर्स को हैरान कर दिया। अपनी आवाज से इश्क, दर्द और देशभक्ति को महसूस कराने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। महज 38 साल की उम्र में, जब उनका करियर अपने सबसे सुनहरे दौर में है, तब यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर फिल्ममेकर की पहली पसंद बने अरिजीत सिंह ने खुद को इस रेस से बाहर करने का मन बना लिया?

फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे अरिजीत (Arijit Singh Retirement Reason Revealed)

अरिजीत सिंह का नाम आज उस दौर के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय गायकों में शुमार है। हाल ही में उन्होंने देशभक्ति से भरे गाने गाकर फिर साबित किया था कि उनकी आवाज में आज भी वही जादू है। इसके बावजूद, उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो फिल्मों के लिए नए गाने रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये फैसला उन्होंने न किसी विवाद में लिया और न ही किसी एक घटना से आहत होकर।

सिंगिंग छोड़ने की खुद बताई वजह

सोशल मीडिया पर अपने बयान में अरिजीत ने इशारों में उस मानसिक थकान का जिक्र किया, जो लंबे समय से उनके भीतर पनप रही थी। उन्होंने बताया कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि काफी समय से वह इस पर सोच-विचार कर रहे थे। उनका मानना है कि जब इंसान किसी चीज़ को मजबूरी में करने लगे, तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है।

अरिजीत ने स्वीकार किया कि उनका मन जल्दी ऊब जाता है। शायद यही वजह है कि वह अपने गानों को हर लाइव शो में नए अंदाज में पेश करते नजर आते हैं। लगातार एक ही ढांचे में काम करना उन्हें थका रहा था। ऐसे में उन्होंने खुद को नए प्रयोगों के लिए आजाद करने का फैसला किया। उनका कहना है कि अब वो अलग-अलग तरह के म्यूजिक को समझना और सीखना चाहते हैं, बिना किसी दबाव के।

फैसले के पीछे की वजह आई सामने

इस फैसले के पीछे एक और दिलचस्प वजह भी सामने आई। अरिजीत का मानना है कि इंडस्ट्री में नई आवाजों के लिए जगह बननी चाहिए। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में नए सिंगर्स को मौका मिले, जो अपने अंदाज से म्यूजिक की दुनिया को आगे ले जाएं। उनके मुताबिक, अगर वही चेहरे और वही आवाजें बार-बार सुनाई देंगी, तो संगीत का विकास रुक जाएगा।

हालांकि, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वह म्यूजिक से दूर नहीं जा रहे। गाना बनाना, सीखना और संगीत से जुड़ा रहना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। उनके कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स अभी भी पूरे होंगे और आने वाले समय में उनके गाने रिलीज़ हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वह खुद को एक छोटे कलाकार की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अरिजीत सिंह का सफर

अगर अरिजीत सिंह के सफर पर नजर डालें, तो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे से निकलकर बॉलीवुड की सबसे बुलंद आवाज बनने तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। रियलिटी शो से शुरुआत, संघर्ष के साल और फिर एक गाने ने उनकी किस्मत बदल दी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भले ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनका असर हमेशा म्यूजिक की दुनिया में जिंदा रहेगा।



Arijit Singh: अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिग, खुद बताई वजह, संगीत बनाना नहीं छोड़ेंगे गायक

