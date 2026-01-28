Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाया गदर, 200 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, जानें कुल कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 5: गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई देशभक्ति से भरपूर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया, जिसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस वॉर ड्रामा ने शुरुआती दिनों में जबरदस्त कमाई कर ये साबित कर दिया कि दर्शकों के दिलों में आज भी देशभक्ति की फिल्मों के लिए खास जगह है। हालांकि रिलीज के पांचवें दिन फिल्म की कमाई में साफ गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद इसका कुल कलेक्शन नई ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है।