Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाया गदर, 200 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, जानें कुल कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection (सोर्स एक्स-@taran_adarsh)
Border 2 Box Office Collection Day 5: गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई देशभक्ति से भरपूर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया, जिसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस वॉर ड्रामा ने शुरुआती दिनों में जबरदस्त कमाई कर ये साबित कर दिया कि दर्शकों के दिलों में आज भी देशभक्ति की फिल्मों के लिए खास जगह है। हालांकि रिलीज के पांचवें दिन फिल्म की कमाई में साफ गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद इसका कुल कलेक्शन नई ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है।
रिलीज के पहले दिन से ही बॉर्डर 2 को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। फिल्म को गणतंत्र दिवस वीकेंड का पूरा फायदा मिला, क्योंकि इस दौरान कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं थी। पहले दिन अच्छी ओपनिंग के बाद दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। खासतौर पर 26 जनवरी को फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया। फिल्म 59 करोड़ कमाकर अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।
पांचवें दिन यानी मंगलवार को फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस दिन फिल्म ने करीब 19.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि ये आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले कम रहा, लेकिन कुल कमाई के लिहाज से फिल्म मजबूत स्थिति में बनी हुई है। पांच दिनों में 'बॉर्डर 2' का कुल भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 196.50 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो इसे 200 करोड़ क्लब में शामिल होने से सिर्फ एक कदम दूर रखता है।
फिल्म की सफलता के पीछे मजबूत स्टारकास्ट के साथ-साथ निर्देशक अनुराग सिंह की पकड़ भी मानी जा रही है। युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती, बलिदान और कर्तव्य जैसे भावनात्मक पहलुओं को भी गहराई से दिखाती है। सनी देओल का कर्नल फतेह सिंह कालेर के किरदार में दमदार अंदाज दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है, वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने भी अपने-अपने किरदारों से कहानी को मजबूती दी है।
फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि से प्रेरित है, जहां थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जांबाज अफसर एक साथ मिलकर देश की रक्षा करते नजर आते हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में पहली बॉर्डर फिल्म से जुड़ाव दर्शकों के लिए भावनात्मक पल बन जाता है, जिसने पुरानी यादें ताजा कर दीं।
बॉर्डर 2 की सफलता ने मेकर्स को भी उत्साहित कर दिया है। फिल्म की शानदार कमाई के बीच फ्रेंचाइज़ी के तीसरे भाग की भी पुष्टि हो चुकी है। इससे साफ है कि आने वाले समय में दर्शकों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देशभक्ति और जंग की कहानी देखने को मिलेगी।
कुल मिलाकर, भले ही पांचवें दिन फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई हो, लेकिन बॉर्डर 2 ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत कंटेंट और देशभक्ति की भावना के साथ बनी फिल्में आज भी बॉक्स ऑफिस पर लंबी दौड़ लगाने का दम रखती हैं।
