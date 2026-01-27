‘नेताओं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया’, गुस्से से लाल हुई सलमान खान की ये हीरोईन, बयान पर छिड़ी बहस

उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा हिस्सा पशु क्रूरता, खासकर आवारा कुत्तों के साथ हो रही हिंसा को लेकर था। स्नेहा ने कहा कि उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि समाज में जानवरों से नफरत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि भारत सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि जानवरों का भी देश है। अगर किसी कुत्ते से समस्या है, तो उसके लिए कानून और सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसे जलाना, जहर देना या जिंदा दफनाना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता।