बॉबी देओल की फिल्म को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ‘जन नायकन’ ही नहीं, इन फिल्मों को लेकर भी हो चुका बवाल

Jan Nayagan Row: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' इन दिनों भारी विवादों में घिरी हुई है। जिस फिल्म को लेकर फैंस लंबे समय से उत्साह में थे, उसकी रिलीज एक बार फिर टल गई है। मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े मामले में सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है और पूरे केस पर दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद विजय के फैंस के चेहरे पर एक बार फिर मायूसी साफ नजर आ रही है।