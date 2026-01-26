‘मैं झुकूंगा नहीं’, ‘जन नायकन’ विवाद पर एक्टर की ललकार, थलापति विजय का ये बयान चौंका देगा

Thalapathy Vijay On Jan Nayakan Row (सोर्स- एक्स)
Thalapathy Vijay On Jan Nayakan Row: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों अपनी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का नाम जितना दमदार है, उतना ही तीखा इससे जुड़ा सेंसर विवाद भी बनता जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से जुड़े मुद्दों के कारण फिल्म की रिलीज पर रोक लगी हुई है और अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। इसी बीच विजय ने पहली बार इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी और एक पावरफुल मैसेज दिया।
महाबलीपुरम में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान विजय ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनकी आखिरी फिल्म कही जा रही 'जन नायकन' को लेकर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के राजनीतिक या कानूनी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं। विजय ने कहा, 'हम किसी भी तरह के दबाव में झुकेंगे नहीं।' उनका ये बयान सीधे तौर पर उन अटकलों पर विराम लगाता है, जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म के भविष्य को लेकर उन पर बाहरी दबाव बनाया जा रहा है।
अपने संबोधन में विजय ने ये भी संकेत दिया कि संघर्ष और उतार-चढ़ाव किसी भी बड़े बदलाव का हिस्सा होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लक्ष्य पर नजर बनाए रखना सबसे जरूरी है और अस्थायी रुकावटों से विचलित होने की जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात ये रही कि बैठक में फिल्म से जुड़े विवाद पर विस्तार से चर्चा करने के बजाय उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन, एकजुटता और प्रतिबद्धता जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया।
सूत्रों के मुताबिक, विजय जानबूझकर विवाद को हवा देने से बचते नजर आए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता शोर-शराबे से दूर रहकर सही समय का इंतजार करना है। ये रवैया न सिर्फ एक परिपक्व नेता की छवि पेश करता है, बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच भरोसा भी मजबूत करता है।
अगर फिल्म की बात करें तो ‘जन नायकन’ को विजय के करियर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर एच. विनोथ ने किया है, जो पहले भी कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा के लिए जाने जाते रहे हैं। फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और ममिता बैजू जैसे मजबूत कलाकार नजर आने वाले हैं। संगीत की कमान अनिरुद्ध रविचंदर के हाथों में है, जबकि सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा सत्यन सूरियन ने संभाला है।
भव्य पैमाने पर बनी यह फिल्म पहले 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रियाओं के चलते इसकी रिलीज टल गई। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा कि दर्शक इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को बड़े पर्दे पर कब देख पाएंगे।
