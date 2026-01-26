‘मैं झुकूंगा नहीं’, ‘जन नायकन’ विवाद पर एक्टर की ललकार, थलापति विजय का ये बयान चौंका देगा

महाबलीपुरम में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान विजय ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनकी आखिरी फिल्म कही जा रही 'जन नायकन' को लेकर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के राजनीतिक या कानूनी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं। विजय ने कहा, 'हम किसी भी तरह के दबाव में झुकेंगे नहीं।' उनका ये बयान सीधे तौर पर उन अटकलों पर विराम लगाता है, जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म के भविष्य को लेकर उन पर बाहरी दबाव बनाया जा रहा है।