‘मैं बच्चे जरूर करूंगा…’ सलमान खान 59 की उम्र में बनना चाहते हैं पिता, पुराने रिश्तों के लिए खुद को मानते हैं दोषी

Salman Khan Big Reveals Personal Life: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भले ही 59 साल की उम्र में कुंवारे हों, लेकिन उनके दिल में एक पिता बनने की ख्वाहिश हमेशा से रही है। अब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। सलमान ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में बात करते हुए अपने टूटे रिश्तों के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। भाईजान ने अपने दोस्त आमिर खान के साथ मिलकर काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए चैट शो 'टू मच ट्विंकल और काजोल' में बताई हैं, जिसका पहला एपिसोड आज यानी 25 सितंबर को आने वाला है। इसी में सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के उन पन्नों को उजागर किया है जिससे उनके फैन आजतक अंजान थे।
शो के दौरान सलमान खान ने अपने पिछले रिश्तों और उनके खत्म होने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "जब एक साथी दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, तभी मतभेद और असुरक्षा की भावना आने लगती है। दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और एक-दूसरे का बोझ हल्का करना चाहिए और जीवन में एक-दूसरे का साथ भी देना चाहिए।"
सलमान से जब आमिर खान ने पिछले रिश्तों के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने उनकी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "यार नहीं जमा तो नहीं जमा। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं।"
सलमान ने बताया कि उनका दिल आज भी एक पिता बनने का सपना देखता है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, "मैं जल्द ही एक दिन बच्चे जरूर करूंगा। बस बात ये है कि बच्चे तो होंगे ही, देखना।"
इस शो में आमिर खान ने भी सलमान के साथ अपनी दोस्ती पर बात की। आमिर ने बताया कि सलमान खान से उनकी दोस्ती उस समय मजबूत हुई थी जब उनका पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक हो रहा था और वह बेहद मुश्किल समय से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, "याद है, तुम डिनर पर आए थे, और तभी तुम और मैं पहली बार ठीक से जुड़े। क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि सलमान कभी कहीं भी टाइम पर नहीं आता, जब हम फिल्म 'अंदाज अपना-अपना' की शूटिंग कर रहे थे तब भी यही था, जिससे हमें परेशानी होती थी" आमिर ने यह भी माना कि वह शुरुआत में सलमान को लेकर बहुत जजमेंटल थे।