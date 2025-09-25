Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं बच्चे जरूर करूंगा…’ सलमान खान 59 की उम्र में बनना चाहते हैं पिता, पुराने रिश्तों के लिए खुद को मानते हैं दोषी

Salman Khan Big Reveals Personal Life: सलमान खान को लेकर वैसे तो कई बातें सामने आती रहती हैं, उनका एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर, फिर टूटना हर कोई जानता है, लेकिन पहली बार सलमान खान ने अपने टूटे रिश्तों पर बात की है साथ ही उन्होंने बताया है कि वह पिता बनना चाहते हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 25, 2025

Salman Khan revealed big wish said want to become father
सलमान खान की तस्वीरें एक्स से ली गई

Salman Khan Big Reveals Personal Life: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भले ही 59 साल की उम्र में कुंवारे हों, लेकिन उनके दिल में एक पिता बनने की ख्वाहिश हमेशा से रही है। अब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। सलमान ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में बात करते हुए अपने टूटे रिश्तों के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। भाईजान ने अपने दोस्त आमिर खान के साथ मिलकर काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए चैट शो 'टू मच ट्विंकल और काजोल' में बताई हैं, जिसका पहला एपिसोड आज यानी 25 सितंबर को आने वाला है। इसी में सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के उन पन्नों को उजागर किया है जिससे उनके फैन आजतक अंजान थे।

सलमान खान ने अपने टूटे रिश्तों पर की बात (Salman Aamir in show Two Much with Kajol & Twinkle)

शो के दौरान सलमान खान ने अपने पिछले रिश्तों और उनके खत्म होने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "जब एक साथी दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, तभी मतभेद और असुरक्षा की भावना आने लगती है। दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और एक-दूसरे का बोझ हल्का करना चाहिए और जीवन में एक-दूसरे का साथ भी देना चाहिए।"

सलमान से जब आमिर खान ने पिछले रिश्तों के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने उनकी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "यार नहीं जमा तो नहीं जमा। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं।"

सलमान खान चाहते हैं पिता बनना (Salman Khan Big Reveals Personal Life)

सलमान ने बताया कि उनका दिल आज भी एक पिता बनने का सपना देखता है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, "मैं जल्द ही एक दिन बच्चे जरूर करूंगा। बस बात ये है कि बच्चे तो होंगे ही, देखना।"

आमिर और सलमान खान की दोस्ती तलाक की वजह से हुई पक्की

इस शो में आमिर खान ने भी सलमान के साथ अपनी दोस्ती पर बात की। आमिर ने बताया कि सलमान खान से उनकी दोस्ती उस समय मजबूत हुई थी जब उनका पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक हो रहा था और वह बेहद मुश्किल समय से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, "याद है, तुम डिनर पर आए थे, और तभी तुम और मैं पहली बार ठीक से जुड़े। क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि सलमान कभी कहीं भी टाइम पर नहीं आता, जब हम फिल्म 'अंदाज अपना-अपना' की शूटिंग कर रहे थे तब भी यही था, जिससे हमें परेशानी होती थी" आमिर ने यह भी माना कि वह शुरुआत में सलमान को लेकर बहुत जजमेंटल थे।

ये भी पढ़ें

18 साल बाद अचानक शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये डायलॉग हुआ वायरल, नेशनल अवॉर्ड से है कनेक्शन
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

25 Sept 2025 10:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं बच्चे जरूर करूंगा…’ सलमान खान 59 की उम्र में बनना चाहते हैं पिता, पुराने रिश्तों के लिए खुद को मानते हैं दोषी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.