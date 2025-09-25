‘मैं बच्चे जरूर करूंगा…’ सलमान खान 59 की उम्र में बनना चाहते हैं पिता, पुराने रिश्तों के लिए खुद को मानते हैं दोषी

Salman Khan Big Reveals Personal Life: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भले ही 59 साल की उम्र में कुंवारे हों, लेकिन उनके दिल में एक पिता बनने की ख्वाहिश हमेशा से रही है। अब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। सलमान ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में बात करते हुए अपने टूटे रिश्तों के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। भाईजान ने अपने दोस्त आमिर खान के साथ मिलकर काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए चैट शो 'टू मच ट्विंकल और काजोल' में बताई हैं, जिसका पहला एपिसोड आज यानी 25 सितंबर को आने वाला है। इसी में सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के उन पन्नों को उजागर किया है जिससे उनके फैन आजतक अंजान थे।