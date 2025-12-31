14 साल की उम्र से मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, दर्द से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं इच्छामृत्यु की मांग

(सोर्स: X)@tele2haber)
Claire Brosseau Struggling With Mental Health: हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और कॉमेडियन क्लेयर ब्रोसो, जिन्हें 14 साल की उम्र में मैनिक डिप्रेशन का पता चला था, अब अपनी गंभीर मानसिक बीमारियों से हारकर असिस्टेड सुसाइड के जरिए अपनी जान देना चाहती हैं। बता दें, 48 वर्षीय क्लेयर का कहना है कि वे अपनी भयानक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने में असफल रही हैं और कम उम्र में ही ड्रग्स, शराब और सेक्स जैसी आदतों में पड़ गई थीं।
क्लेयर ब्रोसो को कई मानसिक बीमारियां जैसे एंग्जायटी (चिंता, क्रॉनिक सुसाइडल आइडिएशन) और लगातार सुसाइड करने की सोच से वो काफी परेशान रहती है। साथ ही, PTSD (पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर), ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का निदान किया गया है। क्लेयर ब्रोसो कनाडा में जन्मीं और फ्रेंच के साथ इंग्लिश में पारंगत क्लेयर ने दर्जनों हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपने सबस्टैक पर एक इमोशनल नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करने की बात बताई थी।
इतना ही नहीं, क्लेयर का कहना है कि सभी दवाएं, थेरेपी और गाइडेड साइकेडेलिक्स भी उनकी हालत में सुधार लाने में असफल रहे हैं। वे कई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से भी मिलीं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी निराशा के चलते उन्होंने 2021 में कनाडा के मेडिकल एड इन डाइंग (MAiD) प्रोग्राम के जरिए यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) के लिए आवेदन करने का फैसला किया। ये प्रोग्राम "गंभीर और लाइलाज मेडिकल कंडीशन" वाले लोगों को डॉक्टर की मदद से अपनी जिंदगी खत्म करने की इजाजत देता है। हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को अभी तक असिस्टेड सुसाइड से मरने की इजाजत नहीं है।
क्लेयर ब्रोसो की करियर की बात करें तो, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में, क्लेयर ने मॉन्ट्रियल हाई स्कूल में पढ़ाई की और नाटकों में हिस्सा लिया। ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने क्यूबेक के एक एलीट ड्रामा कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर न्यूयॉर्क शहर चली गईं, जहां उन्होंने नेबरहुड प्लेहाउस स्कूल ऑफ द थिएटर से पढ़ाई की। इसके बाद एक्ट्रेस को म्यूजिकल और फिल्मों में काम करने के अवसर मिले लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती गईं।
क्लेयर ब्रोसो ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए बताया, "मेरे पास रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, मैं फिल्म में अच्छा कर रही थी और मुझे सेट पर बहुत मजा आता था, लेकिन हर रात मैं अपने होटल वापस जाती थी और रोती और चीखती थी और अपने कपड़े फाड़ देती थी। मैं खुद को मारना चाहती थी, मैं वहां से निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन काम पर, मैं ठीक रहती थी और मुझे बहुत मजा आता था और फिर हर दिन सेम चीज होती थी।"
2016 के कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में ठोकर लगने और अपना चेहरा फुटपाथ से टकराने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने का फैसला किया। क्लेयर ब्रोसो ने एक इंटेंसिव साइकेट्रिक केयर यूनिट में इलाज करवाया और सभी बताई गई दवाएं लीं, लेकिन 2021 में उनका करियर नीचे चला गया और उन्होंने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की। अब उनका कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने MAiD लेने का फैसला किया, अब वो थक चुकी है और इच्छामृत्यु चाहती है।
