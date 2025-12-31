14 साल की उम्र से मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, दर्द से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं इच्छामृत्यु की मांग

इतना ही नहीं, क्लेयर का कहना है कि सभी दवाएं, थेरेपी और गाइडेड साइकेडेलिक्स भी उनकी हालत में सुधार लाने में असफल रहे हैं। वे कई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से भी मिलीं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी निराशा के चलते उन्होंने 2021 में कनाडा के मेडिकल एड इन डाइंग (MAiD) प्रोग्राम के जरिए यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) के लिए आवेदन करने का फैसला किया। ये प्रोग्राम "गंभीर और लाइलाज मेडिकल कंडीशन" वाले लोगों को डॉक्टर की मदद से अपनी जिंदगी खत्म करने की इजाजत देता है। हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को अभी तक असिस्टेड सुसाइड से मरने की इजाजत नहीं है।