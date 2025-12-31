रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग, जब पैप्स को देखकर किया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल

उन्होंने आगे कहा, '' वो कहती है पापा अब मैं जहां भी जाती हूं, लोग अचानक घूरना शुरू करते हैं और वो ये सब इंस्टाग्राम पर, अपनी तस्वीरें देखती है जो उसने नहीं की हैं और लोगों ने गलत चीजें भी फैलाई हैं उसे बस लग रहा है कि हर दूसरी चीज उस पर आ रही है। इसलिए वो थोड़ी परेशान भी हो रही है।" बता दें, रजत बेदी का कहना है कि वेरा का बॉलीवुड में आने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फिलहाल उनका ध्यान अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर फोकस है।