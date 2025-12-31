31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग, जब पैप्स को देखकर किया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल

Rajat Bedi Daughter Vera Bedi: रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पैपराजी उनके सामने आते ही दंग रह गए। वेरा ने जब पैपराजी को देखा तो उनका रिएक्शन बेहद खास और ग्लैमरस था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 31, 2025

रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग, जब पैप्स को देखकर किया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल

रजत बेदी का परिवार (सोर्स: X)

Rajat Bedi Daughter Vera Bedi: साल 2025 में कई रिलीज और स्टार्स की वापसी हुई है लेकिन 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जैसी सीरीज और एक्टर रजत बेदी की वापसी ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। सीरीज और रजत के काम ने ना सिर्फ उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला दिया बल्कि दर्शकों को उनके परिवार, खासकर उनकी बेटी वेरा बेदी के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ाई है।

बता दें, खूबसूरत स्टार किड वेरा की जवानी की करीना कपूर से अजीब-सी समानता ने कुछ ही समय में शहर में खूब सुर्खियां बटोरी है। तब से वेरा जहां भी स्पॉट होती हैं, वे तुरंत चर्चा बटोरने लगती हैं। हाल ही में, वेरा बेदी को एक बार फिर पैपराजी ने स्पॉट किया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग

वीडियो वेरा बेदी को इस बार ऑल-ब्लैक लुक में देखा गया। उनके सिंपल हेयरडू और चमकते चेहरे ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। जैसे ही फोटोग्राफर्स ने वेरा की फोटोज लेनी शुरू कीं स्टार किड थोड़ी शर्मीली दिखीं। हालांकि, उन्होंने अपने चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान बनाए रखी और कैमरामैन को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। उनका ये अंदाज कैमरे में खूबसूरती से कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उनके पिता रजत बेदी के मुताबिक, वेरा अचानक मिल रही इस भारी अटेंशन से एक तरफ डरी हुई हैं, तो दूसरी तरफ थोड़ी परेशान भी महसूस कर रही हैं। रजत ने इस बारे में फिल्मीज्ञान को पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था, 'अभी वो उस अटेंशन से भी एक्साइटेड है जो उसे मिल रही है और वो डरी हुई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है… वो डर भी जाती है कभी कभी।'

उन्होंने आगे कहा, '' वो कहती है पापा अब मैं जहां भी जाती हूं, लोग अचानक घूरना शुरू करते हैं और वो ये सब इंस्टाग्राम पर, अपनी तस्वीरें देखती है जो उसने नहीं की हैं और लोगों ने गलत चीजें भी फैलाई हैं उसे बस लग रहा है कि हर दूसरी चीज उस पर आ रही है। इसलिए वो थोड़ी परेशान भी हो रही है।" बता दें, रजत बेदी का कहना है कि वेरा का बॉलीवुड में आने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फिलहाल उनका ध्यान अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर फोकस है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

31 Dec 2025 11:36 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग, जब पैप्स को देखकर किया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तारा सुतारिया- एपी ढिल्लों के वीडियो की खुली पोल, वीर पहाड़िया का असली रिएक्शन आया सामने

Tara sutaria ap dhillon kiss controversy now Orry Shares Veer Pahariya Real Reaction and real video (1)
बॉलीवुड

14 साल की उम्र से मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, दर्द से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं इच्छामृत्यु की मांग

14 साल की उम्र से मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, दर्द से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं इच्छामृत्यु की मांग
बॉलीवुड

हीरोइन नहीं अब करीना कपूर बनेंगीं विलेन? चर्चा जोरों पर… इस फिल्म फ्रेंचाइजी में करेंगीं वापसी

kareena kapoor
बॉलीवुड

Don 3 New Hero: रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ते ही ये सुपरस्टार ले सकता है उनकी जगह

Don 3 Ranveer Singh Exit after this handsome hunk become new don
बॉलीवुड

आर्यन खान थे वजह? रुक गई थी ‘जवान’ की शूटिंग… 4 महीनों तक शाहरुख ने क्यों बना ली थी दूरी?

Shahrukh Khan-Aryan Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.