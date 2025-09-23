18 साल बाद अचानक शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये डायलॉग हुआ वायरल, नेशनल अवॉर्ड से है कनेक्शन

71st National Film Awards: बॉलीवुड में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई है। 71st नेशनल अवॉर्ड की लिस्ट आ गई है, जिसमें शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। इस अवॉर्ड में एक्टर्स, निर्देशक, टेक्नीशियन और फिल्म से जुड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। यही वजह है कि शाहरुख खान का वो डायलॉग जो लोग कहीं भी किसी पर भी छाप देते हैं वह इस समय शाहरुख को याद कर वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं कब और कहा ये अवॉर्ड शो देखा जा सकेगा और वो डायलॉग क्या है जो शाहरुख खान से जोड़ा जा रहा है।
शाहरुख खान के जिस डायलॉग को नेशनल अवॉर्ड से जुड़ा जा रहा है वह उनकी और दीपिका पादुकोण की फिल्म जो ओम शांति ओम का है। जिसमें वह कहते हैं कि "इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है… हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।"
बता दें, शाहरुख खान को जो अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है उसे उनके फैंस इसी डायलॉग से कनेक्ट कर रहे हैं और किंग खान की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, अकेले इस लिस्ट में शाहरुख खान नहीं हैं, उनके अलावा पूरी लिस्ट है आइये एक नजर डालते हैं….
इस समारोह का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज चैनल और YouTube पर दोपहर 3 बजे से किया जाएगा, जिसमें विजेताओं की रेड कार्पेट पर एंट्री और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने की झलक देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे यह पुरस्कार प्रदान करेंगी।