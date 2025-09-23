Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

18 साल बाद अचानक शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये डायलॉग हुआ वायरल, नेशनल अवॉर्ड से है कनेक्शन

71st National Film Awards: शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, एक्टर की 18 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म का डायलॉग दोबारा यूजर्स की जुबान पर है। जिसे लोग नेशनल अवॉर्ड से जोड़कर देख रहे हैं जो किंग खान को पहली बार मिलने वाला है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 23, 2025

shahrukh khan first time receive 71st National Film Awards
शाहरुख खान की एक्स से ली गई तस्वीर

71st National Film Awards: बॉलीवुड में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई है। 71st नेशनल अवॉर्ड की लिस्ट आ गई है, जिसमें शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। इस अवॉर्ड में एक्टर्स, निर्देशक, टेक्नीशियन और फिल्म से जुड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। यही वजह है कि शाहरुख खान का वो डायलॉग जो लोग कहीं भी किसी पर भी छाप देते हैं वह इस समय शाहरुख को याद कर वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं कब और कहा ये अवॉर्ड शो देखा जा सकेगा और वो डायलॉग क्या है जो शाहरुख खान से जोड़ा जा रहा है।

शाहरुख खान को मिलेगा पहला नेशनल अवॉर्ड (71st National Film Awards)

शाहरुख खान के जिस डायलॉग को नेशनल अवॉर्ड से जुड़ा जा रहा है वह उनकी और दीपिका पादुकोण की फिल्म जो ओम शांति ओम का है। जिसमें वह कहते हैं कि "इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है… हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।"

शाहरुख खान की तारीफ कर रहे फैंस (Shahrukh Khan 71st National Film Awards )

बता दें,  शाहरुख खान को जो अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है उसे उनके फैंस इसी डायलॉग से कनेक्ट कर रहे हैं और किंग खान की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, अकेले इस लिस्ट में शाहरुख खान नहीं हैं, उनके अलावा पूरी लिस्ट है आइये एक नजर डालते हैं….

विजेताओं की पूरी सूची यहां देखें: (71st National Film Awards List)

  • सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म - कटहल - ए जैकफ्रूट मिस्ट्री
  • सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म - 12वीं फेल
  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)
  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)
  • दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - मोहनलाल
  • सर्वश्रेष्ठ निर्देशन - द केरला स्टोरी (सुदीप्तो सेन)
  • सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
  • सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म - भगवंत केसरी
  • सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म - वाश
  • सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म - पार्किंग
  • सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म - द रे ऑफ होप
  • सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका - शिल्पा राव (छलिया, जवां)
  • सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक - प्रेमिसथुन्ना (बेबी, तेलुगु)
  • सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी - द केरला स्टोरी
  • सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंडोरा बाजे रे)
  • सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनर - सैम बहादुर
  • विशेष उल्लेख - एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर) - एम आर राधाकृष्णन
  • सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन - एनिमल (हिंदी)
  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक - उत्पल दत्त (असम)
  • सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन - हनुमान मान (तेलुगु)
  • सर्वश्रेष्ठ गीत - बलगाम (द ग्रुप) - तेलुगु

गैर-फीचर फिल्म

  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक - उत्पल दत्ता
  • सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र - गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन
  • सर्वश्रेष्ठ पटकथा - सनफ्लावर वर्जन द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)
  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म - नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)
  • नेकल- क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम)
  • द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)
  • सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (पहली फिल्म) हिंदी
  • सर्वश्रेष्ठ संपादन (फिल्म फोकस) अंग्रेजी

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कब और कहां देखें

इस समारोह का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज चैनल और YouTube पर दोपहर 3 बजे से किया जाएगा, जिसमें विजेताओं की रेड कार्पेट पर एंट्री और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने की झलक देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। 

Updated on:

23 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

23 Sept 2025 12:11 pm

