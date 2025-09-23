18 साल बाद अचानक शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये डायलॉग हुआ वायरल, नेशनल अवॉर्ड से है कनेक्शन

71st National Film Awards: बॉलीवुड में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई है। 71st नेशनल अवॉर्ड की लिस्ट आ गई है, जिसमें शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। इस अवॉर्ड में एक्टर्स, निर्देशक, टेक्नीशियन और फिल्म से जुड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। यही वजह है कि शाहरुख खान का वो डायलॉग जो लोग कहीं भी किसी पर भी छाप देते हैं वह इस समय शाहरुख को याद कर वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं कब और कहा ये अवॉर्ड शो देखा जा सकेगा और वो डायलॉग क्या है जो शाहरुख खान से जोड़ा जा रहा है।