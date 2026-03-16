Dhurandhar 2 Controversy: रिलीज से 3 दिन पहले ‘धुरंधर 2’ के एक सीन पर छिड़ा विवाद, मिला नोटिस

Dhurandhar 2 Notice: रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज बना हुआ है। लोग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग भी धड़ल्ले से हो रही हैं। वहीं फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फिल्म के एक सीन पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर इसकी सुनामी और दूसरी तरफ गहराता कानूनी विवाद। फिल्म ने रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है और एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, वैसे-वैसे इसके सीन्स को लेकर विरोध की आवाजें भी तेज होने लगी हैं।