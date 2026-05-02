बढ़ते बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स की बोलती की बंद, बोलीं- ‘मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है’

Swara Bhasker on Body Shaming: डिलीवरी के बाद बढ़े हुए वजन के कारण ट्रोल हो रही बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उनको ट्रोल करने वालों को तगड़ी क्लास लगाई है है। स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर 8 साल पहले की अपने एक फोटो और एक लेटेस्ट फोटो का कोलाज शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बेटी राबिया को गोद में लिए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बॉडी-शेमिंग और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं से की जाने वाली उम्मीदों के खिलाफ आवाज उठाई है। 2023 में बेटी राबिया को जन्म देने वाली एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बच्चे के जन्म के बाद बढ़े वजन को लेकर बार-बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है।