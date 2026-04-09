‘नेता अभिनेत्रियों के कपड़े कम देखें’, कभी विवादित बयान तो कभी ट्वीट करने पड़े डिलीट, स्वरा भास्कर यूं बन गईं ‘कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन’

हाल ही में होली से मौके पर तरुण नाम के हिंदू लड़के की पीट-पीटकर मौत के बाद भी स्वरा की टिप्पणी ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। इस विषय पर उनके विचार सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, तो कई यूजर्स ने इसका विरोध भी जताया। उन्होंने कहा था- 'इस घटना के बाद नफरत फैलाने वाले संघी लोगों ने क्या किया… उन्होंने मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़के की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की खबर को हेडलाइन्स और पोस्टों में फैलाया और नारा लगाया कि हिंदू खतरे में हैं।' स्वरा भास्कर के इस ट्वीट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।