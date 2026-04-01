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‘पीरियड्स का बहाना नहीं चलेगा’, महिलाओं पर अभिनेत्री श्रीलीला ने दिया विवादित बयान, बोलीं- मैंने ऐसी हालत में शूट किया

Sreeleela On Periods Controversial Statement: अभिनेत्री श्रीलीला ने हाल ही में एक इवेंट में महिलाओं के पीरियड्स पर एक विवादित बयान दे दिया जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 08, 2026

Sreeleela On Periods Controversial Statement

Sreeleela On Periods Controversial Statement (सोर्स- एक्स)

Sreeleela On Periods Controversial Statement: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री श्रीलीला इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में एक सफलता समारोह के दौरान उन्होंने महिलाओं के पीरियड्स को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। खास बात यह है कि श्रीलीला हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर भी बन चुकी हैं, ऐसे में उनके बयान ने बहस को और तेज कर दिया है।

सफलता समारोह में दिया बयान, बढ़ा विवाद (Sreeleela On Periods Controversial Statement)

फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' से जुड़े एक इवेंट में श्रीलीला से उनके करियर की चुनौतियों के बारे में सवाल पूछा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार पीरियड्स के दौरान भी शूटिंग जारी रखी और उनके अनुसार इसे काम में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पीरियड आना कोई बहाना नहीं हो सकता। उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।

कई यूजर्स का मानना है कि हर महिला का शारीरिक अनुभव अलग होता है और ऐसे में इस तरह का सामान्य बयान देना उचित नहीं है।

डॉक्टर होने के कारण बढ़ी आलोचना

श्रीलीला के बयान को लेकर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इस बात पर आई कि वो मेडिकल डिग्री हासिल कर चुकी हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें ये समझना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं की शारीरिक स्थिति अलग-अलग हो सकती है।

कुछ लोगों ने इसे असंवेदनशील टिप्पणी बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि इस तरह के बयान से महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करने का संदेश जा सकता है।

सोशल मीडिया पर जमकर आई प्रतिक्रियाएं

श्रीलीला के बयान के वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने कहा कि पीरियड्स के दौरान हर महिला की स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी एक अनुभव को सभी पर लागू करना सही नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान देते समय ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत होती है।

हालांकि कुछ प्रशंसकों ने श्रीलीला का समर्थन भी किया और इसे उनके व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर देखने की बात कही।

अब तक नहीं आया अभिनेत्री का जवाब (Sreeleela On Periods Controversial Statement)

इस पूरे विवाद के बीच अभी तक श्रीलीला की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार जारी है और लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी में व्यस्त श्रीलीला

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रीलीला जल्द ही निर्देशक अनुराग बासु की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वह साउथ के सुपरस्टार धनुष की आगामी फिल्म में भी दिखाई देंगी। ऐसे में यह विवाद उनके करियर के एक महत्वपूर्ण दौर में सामने आया है, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

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Published on:

08 Apr 2026 07:05 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पीरियड्स का बहाना नहीं चलेगा’, महिलाओं पर अभिनेत्री श्रीलीला ने दिया विवादित बयान, बोलीं- मैंने ऐसी हालत में शूट किया

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