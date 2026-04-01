‘पीरियड्स का बहाना नहीं चलेगा’, महिलाओं पर अभिनेत्री श्रीलीला ने दिया विवादित बयान, बोलीं- मैंने ऐसी हालत में शूट किया

Sreeleela On Periods Controversial Statement: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री श्रीलीला इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में एक सफलता समारोह के दौरान उन्होंने महिलाओं के पीरियड्स को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। खास बात यह है कि श्रीलीला हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर भी बन चुकी हैं, ऐसे में उनके बयान ने बहस को और तेज कर दिया है।