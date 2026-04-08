‘धुरंधर 2’ पर करीना की बात ने आग में डाला घी? जाकिर खान के विवादित बयान के बीच बोलीं- ये आदित्य धर की फिल्म

Kareena Kapoor On Dhurandhar 2 Sparks Controversy: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने सिर्फ भारत में ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने अब तक फिल्म की तारीफ की है। हालांकि एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान जाकिर खान ने धुरंधर 2 को लेकर एक ऐसा जोक मारा है जिसने बॉलीवुड के गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसी बीच करीना कपूर के भी एक बयान देने का दावा किया जा रहा है जिसने आग में घी डालने का काम किया है।