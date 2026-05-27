‘मशहूर होना चाहती थीं ट्विशा शर्मा’, अभिनेता विराज चीलम हुए भावुक, बोले- फिल्म के लिए एक्साइटेड थी

अभिनेता ने लिखा कि उन्हें अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जिंदादिल लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने ट्विशा को मेहनती, सकारात्मक सोच रखने वाली और बड़े सपने देखने वाली लड़की बताया। विराज ने यह भी कहा कि ट्विशा अपनी फैमिली से बेहद प्यार करती थीं और उन्हें देखकर कभी नहीं लगा कि वह जिंदगी से हार मानने वाली इंसान हैं।