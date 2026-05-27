‘चुनरी चुनरी’ रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, वरुण धवन पर कसा तंज, गाने को बताया भजन

आपको बता दें कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का यह रीमेक गाना हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े थिरकती नजर आ रही हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यह गाना ओरिजिनल वाला जादू बिखेरने में पूरी तरह नाकाम रहा है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह रॉम-कॉम फिल्म आगामी 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन रिलीज से पहले ही इसके गानों को लेकर सोशल मीडिया पर मेकर्स की खूब किरकरी हो रही है।