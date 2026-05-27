कुर्बानी के त्योहार के बीच गाय को गले लगाकर रोया मालिक, हालत देख जैकलीन फर्नांडीज का पसीजा दिल

Jacqueline Fernandez comments on viral cow video: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो इंसानों और जानवरों के बीच के निस्वार्थ और गहरे प्यार को बयां कर देते हैं। ऐसा ही एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। यह वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, जिसमें एक गरीब पशुपालक ईद-उल-अधा यानी बकरीद से पहले अपनी पाली हुई गाय को बेचने के बाद उसे गले लगाकर बच्चों की तरह फूट-फूटकर रोता नजर आ रहा है। जैसे ही ये वीजियो सामने आया, हर किसी की आंखों में पानी आ गया। लोग इस अटूट रिश्ते पर कमेंट करने लगे। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को भी इस वीडियो ने बेहद भावुक कर दिया है। जैकलीन ने इस वीडियो पर एक ऐसा कमेंट किया है, जो अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है।