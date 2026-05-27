करिश्मा कपूर के बच्चों की फीस के लिए कोर्ट पहुंचीं सौतन प्रिया, पति संजय कपूर के पीएफ के पैसे निकालने का मांगा हक

Sunjay Kapoor PF Funds Dispute: दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मौत के बाद शुरू हुआ परिवार का कानूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार मामला करोड़ों की संपत्ति से हटकर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ गया है। करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान की स्कूल फीस भरने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है, जिसने पूरे केस को फिर सुर्खियों में ला दिया है। बताया जा रहा है कि संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अदालत से विशेष अनुमति मांगी है ताकि बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए ईपीएफ खातों से रकम निकाली जा सके। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।