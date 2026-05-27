करिश्मा कपूर के बच्चों की फीस के लिए कोर्ट पहुंचीं सौतन प्रिया, पति संजय कपूर के पीएफ के पैसे निकालने का मांगा हक

Sunjay Kapoor PF Funds Dispute (सोर्स- एक्स)
Sunjay Kapoor PF Funds Dispute: दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मौत के बाद शुरू हुआ परिवार का कानूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार मामला करोड़ों की संपत्ति से हटकर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ गया है। करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान की स्कूल फीस भरने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है, जिसने पूरे केस को फिर सुर्खियों में ला दिया है। बताया जा रहा है कि संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अदालत से विशेष अनुमति मांगी है ताकि बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए ईपीएफ खातों से रकम निकाली जा सके। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
संजय कपूर का नाम देश के बड़े कारोबारी घरानों में गिना जाता था। ऑटोमोबाइल और कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी मजबूत पकड़ थी। लेकिन जून 2025 में उनके निधन के बाद परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति को लेकर कई पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। इसी बीच अब बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी अदालत तक पहुंच चुका है।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही संजय कपूर की संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के अनुसार उनकी चल-अचल संपत्ति, निवेश और कारोबारी हिस्सेदारी में किसी तरह का ट्रांसफर या निकासी नहीं की जा सकती थी। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि संजय कपूर की वसीयत को लेकर परिवार के कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए थे। दावा किया गया कि वसीयत में कई तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियां हैं।
इसी आदेश में अब बदलाव की मांग की गई है। प्रिया कपूर ने अदालत से कहा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए उन्हें सीमित तौर पर ईपीएफ फंड इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि यह रकम केवल स्कूल फीस और शैक्षणिक जरूरतों पर ही खर्च की जाएगी। कोर्ट में पेश वकीलों ने भी यही दलील दी कि बच्चों की शिक्षा किसी कानूनी विवाद की वजह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
इस पूरे मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें बॉलीवुड का चर्चित कपूर परिवार भी जुड़ा हुआ है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी लंबे समय तक चर्चा में रही थी। बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके बच्चे हमेशा लाइमलाइट में रहे। अब समायरा और कियान का नाम इस कानूनी लड़ाई में आने से सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है।
वहीं दूसरी तरफ संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी परिवार ट्रस्ट और संपत्ति को लेकर अलग याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवार के कुछ फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए। फिलहाल पूरे विवाद की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की जा रही है और मध्यस्थता की जिम्मेदारी पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को सौंपी गई है।
अब सभी की नजर दिल्ली हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अदालत बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए क्या राहत देती है और ये फैसला आगे चलकर संपत्ति विवाद पर कितना असर डालता है।
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