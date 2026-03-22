स्वरा भास्कर ने पाकिस्तान को बताया खूबसूरत, भारतीयों का फूटा गुस्सा, ‘धुरंधर 2’ पर बहस के बीच पुराना वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में स्वरा भास्कर अपने कॉलेज के दिनों की यादों का जिक्र करती नजर आती हैं। वो पाकिस्तानी चैनल पर बैठकर वहां के माहौल की तारीफ करते हुए नजर आती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता भारतीय नौसेना में उच्च पद पर थे, इसके बावजूद वह अपनी एक दोस्त के साथ लाहौर घूमने गई थीं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने लंदन, पेरिस और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई शहर देखे हैं, लेकिन लाहौर की मेहमाननवाजी उन्हें सबसे अलग और खास लगी।