Arijit Singh: एक झटके में टूट गया करोड़ों फैंस का दिल, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट

Arijit Singh Retirement News: भारतीय संगीत की दुनिया से ऐसी खबर आई है, जिसने मानो करोड़ों दिलों की धड़कन थाम दी हो। अपनी जादुई आवाज से हर उम्र के लोगों को दीवाना बनाने वाले अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटेस्ट पोस्ट में अरिजीत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी भी नई फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे।