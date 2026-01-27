27 जनवरी 2026,

Arijit Singh: एक झटके में टूट गया करोड़ों फैंस का दिल, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट

Arijit Singh Retirement: मशहूर गायक अरिजीत सिंह अब कभी भी फिल्मी गाना नहीं गाएंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा उन्होंने, प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 27, 2026

Arijit

अरिजीत सिंह का चौंकाने वाला फैसला: अब नहीं गाएंगे फिल्मों के लिए गाने (इमेज सोर्स: एक्स)

Arijit Singh Retirement News: भारतीय संगीत की दुनिया से ऐसी खबर आई है, जिसने मानो करोड़ों दिलों की धड़कन थाम दी हो। अपनी जादुई आवाज से हर उम्र के लोगों को दीवाना बनाने वाले अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटेस्ट पोस्ट में अरिजीत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी भी नई फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे।

फेमस गायक ने पोस्ट में क्या लिखा?

मशहूर बॉलीवुड सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लिखा- “ आप सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इतने सालों तक मुझे सुनने और इतना प्यार देने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं लूंगा। यानी फिल्मों में गाना गाने का सफर यहीं खत्म कर रहा हूं।”

सलमान खान की फिल्म के लिए गाया लास्ट गाना

सलमान खान की फिल्म के लिए अरिजीत सिंह का आखिरी गाना हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने का नाम है ‘मातृभूमि’। इसे अरिजीत ने श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया है और इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने बनाया है। यह गाना सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का है, जो 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

