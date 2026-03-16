रमजान में ही मोनालिसा ने क्यों की फरमान खान से शादी? जानिए क्या कहता है इस्लाम

रमजान के महीने में निकाह (शादी) करना पूरी तरह जायज है। निकाह पर कोई रोक नहीं है, लेकिन रोजे की पवित्रता बनाए रखने के लिए दिन के समय शारीरिक संबंध और खान-पान से बचना अनिवार्य है। इसे सादगी से किया जा सकता है, जो इबादत का भी अच्छा समय है। वही शादी इफ्तार के बाद या रात में करना बेहतर माना जाता है ताकि रोजा न टूटे। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाक महीना होने की वजह से ही मोनालिसा से फरमान ने शादी की है।