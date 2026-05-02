बादशाह के छोटे प्लेन को देख समय रैना ने कही ऐसी बात, सारे बड़े सितारे ऐसे ही खत्म हुए हैं!

इसके साथ ही, समय रैना की एक और बड़ी खबर है। वो 2 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक खास वर्ल्ड लाफ्टर डे एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बीयरबाइसेप्स के साथ दिखेंगे। बता दें, रणवीर पिछले साल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर एक कंटेस्टेंट से विवादित सवाल पूछने के कारण देशभर में विरोध और कई FIR का सामना कर चुके हैं। इन दोनों का एक साथ कपिल के शो पर आना खुद में एक बड़ा इवेंट बन गया है। समय रैना का ये वीडियो बताता है कि असली कॉमेडी वो होती है जो बिना किसी तैयारी के दिल से निकले और जब सामने बैठा इंसान भी उतने ही खुले दिल से उसे एन्जॉय करे।