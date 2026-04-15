‘आप हमेशा याद आएंगे’, अक्षय कुमार ने असरानी के लिए लिखा भावुक पोस्ट

बुधवार, 15 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अक्षय ने लिखा, "कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ यादों का टुकड़ा नहीं होती… एक पूरी जर्नी को समेटती है। ये पिक्चर हमारी फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग से है… असरानी जी के साथ मेरी दूसरी आखिरी फिल्म। कुल 12 फिल्में हमने साथ की, और हर एक में मैंने उनसे कुछ नया सीखा… हर एक मास्टरक्लास की तरह था टाइम। कॉमेडी इतनी आसान लगती थी जब वो करते थे, लेकिन असल में वो एक मुश्किल काला है। असरानी जी उसके उस्ताद और हमेशा रहेंगे। मेरे लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक याद है… एक सलाम है उस लीजेंड को। असरानी जी, आप हमेशा याद आएंगे।”