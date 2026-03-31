ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के आगे छोटा महसूस करते हैं अक्षय कुमार, निजी जिंदगी को लेकर किया खुलासा

Akshay Kumar Educational Insecurity: बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार अक्सर अपनी फिटनेस, अनुशासन और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जिसने उनके फैंस को हैरान भी किया और प्रेरित भी। एक टीवी शो के दौरान अक्षय कुमार ने खुलकर स्वीकार किया कि ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के सामने उन्हें कई बार खुद को छोटा महसूस होता है। क्या कुछ कहा अक्षय ने, चलिए जानते हैं