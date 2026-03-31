शाहरुख की ‘किंग’ के बाद अब अक्षय की फिल्म को झटका, ईरान-इजराइल युद्ध के चलते लिया बड़ा फैसला

दरअसल, फिल्म की टीम ने सुरक्षा और अनिश्चित परिस्थितियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के मेकर्स ने इस खास गाने को दुबई की भव्य लोकेशन्स पर शूट करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए निर्देशक अहमद खान और पूरी स्टारकास्ट के साथ एक बड़ा शेड्यूल तय किया गया था। लेकिन मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए टीम ने जोखिम न लेते हुए शूटिंग को मुंबई शिफ्ट करने का निर्णय लिया।