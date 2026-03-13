Bhoot Bangla 2026 : अक्षय की ‘भूत बंगला’ राजस्थान के इन 2 महलों में हुई है शूट, असल में दिखते हैं ऐसे

'भूल भुलैया' की तरह इसमें भी कॉमेडी का तड़का मिलने वाला है। इसमें एक नहीं कई कॉमेडी किंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे- अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव। इनकी जोड़ी आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वामिका गब्बी, तब्बू भी इसमें हैं। वहीं, डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज हो रही है।