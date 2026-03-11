Anaya Bangar Vaginoplasty News : डरी हूं… अनाया बांगर की वैजिनोप्लास्टी सर्जरी प्रोसेस शुरू, शेयर की पूरी जानकारी

Anaya Bangar Vaginoplasty Surgery : पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर की वैजिनोप्लास्टी (Vaginoplasty surgery) बैंकॉक में होने जा रही है। अनाया को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वजाइना से जुड़ी सर्जरी को लेकर अनाया डरी-सहमी हैं और खुश भी हैं। अनाया ने वीडियो शेयर करके पूरी जानकारी दी है। इस योनि को लेकर होने वाली सर्जरी के बारे में डॉ. अखिलेश शर्मा (प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और लेजर सर्जन) से बातचीत की। साथ ही अनाया ने भी भी डॉक्टर से लेकर प्रोसेस के बारे में बातें शेयर की हैं।