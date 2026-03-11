Sudden Death Police Constable: दौड़ते-दौड़ते पुलिस की अचानक मौत, रनिंग के दौरान कार्डियक अरेस्ट का कारण डॉक्टर से समझिए

Sudden Death Latest News : भारत में अचानक मौत का एक और नया मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबकि, आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस जवान की मौत ट्रेनिंग के वक्त दौड़ते-दौड़ते हो गई। आनन-फानन में उसे एम्स (AIIMS, Mangalagiri) ले जाया गया लेकिन वहां डॉक्टर्स ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो चुकी है। आइए, डॉ. अमनदीप अग्रवाल से जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के कारण (Cardiac Arrest Cause) क्या हैं और इसका शिकार फिट लोग भी कैसे हो जाते हैं।