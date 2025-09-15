Sudden Death News : पीठ दर्द के लिए मांगी छुट्टी, 10 मिनट में अचानक हुई मौत, जानिए Cardiac Arrest से बचने के उपाय

Sudden Death News : अचानक हो रही मौत की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक खबर सामने आ रही है कि एक 40 वर्ष के शख्स ने अपने बॉस से पीठ दर्द होने पर छुट्टी मांगी और उसके 10 मिनट बाद खबर आ रही है कि वो कर्मचारी नहीं रहा। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर बॉस ने शेयर भी की। जिस पर यूजर्स इस तरह की घटना को लेकर भयभीत दिख रहे हैं। चलिए, ये जान लेतें है कि अगर हमारे आसपास इस तरह की घटना हो तो तुरंत क्या करना चाहिए और एक्सपर्ट से अचानक हो रही मौतों का कारण भी समझते हैं।