Sudden Death News : पीठ दर्द के लिए मांगी छुट्टी, 10 मिनट में अचानक हुई मौत, जानिए Cardiac Arrest से बचने के उपाय

Sudden Death News : अचानक हो रही मौत की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक खबर सामने आ रही है कि एक 40 वर्ष के शख्स ने अपने बॉस से पीठ दर्द होने पर छुट्टी मांगी और उसके 10 मिनट बाद खबर आ रही है कि वो कर्मचारी नहीं रहा। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर बॉस ने शेयर भी की। जिस पर यूजर्स इस तरह की घटना को लेकर भयभीत दिख रहे हैं। चलिए, ये जान लेतें है कि अगर हमारे आसपास इस तरह की घटना हो तो तुरंत क्या करना चाहिए और एक्सपर्ट से अचानक हो रही मौतों का कारण भी समझते हैं।
केवी अय्यर नामक शख्स ने 13 सितंबर को अपने X अकाउंट पर ये जानकारी शेयर की है। वो लिखते हैं कि अक्सर कर्मचारी बीमार होने पर छुट्टी मांगते हैं। वैसे ही एक कर्मचारी ने पीठ दर्द होने पर छुट्टी मांगी और मैंने ओके के साथ टेक केयर लिख दिया। करीब 10 मिनट बाद खबर आई कि वो दुनिया में नहीं रहा। इस घटना ने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया।
अचानक हो रही मौतों को लेकर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल कहते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट के कारण होता है। ये हार्ट अटैक नहीं है। अचानक किसी हेल्दी पर्सन का मरना कार्डियक अरेस्ट होने पर ही होता है। अधिकतर अचानक हो रही मौतों का कारण इसे मान सकते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट में मरने के चांसेज 90 प्रतिशत तक रहते हैं जबकि, हार्ट अटैक में 10-20 प्रतिशत तक।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानकारी के मुताबकि, कार्डियक अरेस्ट के मामले मेंं बचने के चांसेज कम होते हैं। इसके लिए त्वरित इलाज की जरूरत होती है। कार्डियक अरेस्ट आने पर अगर सही तरीके से सीपीआर दी जाए तो पीड़ित को बचाया जा सकता है या उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं तो भी जान बच सकती है।
अगर उपरोक्त बताए उपाय को समय पर अपनाया जाए तो कार्डियक अरेस्ट होने पर पीड़ित को बचाया जा सकता है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आम लोगों को सीपीआर देने को लेकर जागरूक किया जाए। अगर भारत की बात करें तो यहां पर सिर्फ 2 प्रतिशत से भी कम लोगों को सीपीआर देने का सही तरीका पता है।