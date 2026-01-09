NRI Day 2026: विदेश में रहकर भी भारत से अटूट रिश्ता, हौसलों ने रची वैश्विक पहचान, जानें कैसे?

अप्रवासी भारतीय दिवस (photo source- Patrika)
NRI Day 2026: जो लोग दुनिया के अलग-अलग कोनों में रहते हैं लेकिन फिर भी भारत से उनका गहरा जुड़ाव है, वे सच्चे NRI हैं। NRI डे के मौके पर, हम आपको ऐसे युवाओं और शख्सियतों की कहानियों से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने सरहदों को पार करते हुए न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और मूल्यों को भी गर्व से ग्लोबल स्टेज पर पेश किया। ये कहानियाँ हिम्मत, कड़ी मेहनत और अपनी मिट्टी से अटूट जुड़ाव की मिसाल हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर, ये कहानियाँ सिर्फ़ सफलता के बारे में नहीं हैं, बल्कि उस जुनून के बारे में हैं जो लोगों को अपनी मिट्टी, संस्कृति और पहचान से जोड़े रखता है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी रहते हों। ऋषि वर्मा, नवीन कुमार साहू और हरनारायण शुक्ला—तीनों के रास्ते अलग-अलग हैं, लेकिन मंज़िल एक ही है: दुनिया भर में भारत की पहचान को मज़बूत करना।
ऋषि वर्मा ने अर्जेंटीना में एक सफल कंसल्टिंग करियर छोड़कर भारत की पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा को अपनाया। उनका मानना है कि सिर्फ़ प्रोफेशनल सफलता ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। इसी सोच ने उन्हें मसालों, जड़ी-बूटियों और हर्बल प्रोडक्ट्स के ज़रिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।
भिंभोरी गांव से जुड़े एक परिवार में जन्मे ऋषि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अर्जेंटीना में की, भिलाई में हाई स्कूल पूरा किया और फिर पुणे और अर्जेंटीना में हायर एजुकेशन हासिल की। इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टिंग में काम करने के बाद, उन्होंने आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश में नेचुरल प्रोडक्ट्स का बिज़नेस शुरू किया।
ऋषि बताते हैं कि अर्जेंटीना में इंडियन कम्युनिटी भले ही छोटी हो, लेकिन दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहार बहुत जोश के साथ मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी पंथी डांस से लेकर अलग-अलग इलाकों के कल्चरल परफॉर्मेंस तक, वे वहां इंडिया की एक शानदार इमेज दिखाते हैं। वह हर साल दिसंबर से मार्च के बीच परिवार से मिलने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए इंडिया आते हैं।
कई चुनौतियों और कम रिसोर्स के बावजूद, नवीन कुमार साहू ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले नौ सालों से, वह लंदन में रह रहे हैं और ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी सिटीबैंक में बिज़नेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे नवीन की कहानी यह साबित करती है कि हालात भी कड़ी मेहनत और लगन को हरा सकते हैं।
42 साल से अमेरिका में रह रहे हरनारायण शुक्ला इस बात के सबूत हैं कि भारत की मिट्टी इंसान के अंदर ज़िंदा रहती है। बिलासपुर ज़िले के तुलसी गांव में जन्मे शुक्ला ने NIT रायपुर और IIT मुंबई से पढ़ाई की और बोइंग जैसी नामी कंपनियों में टेक्निकल सर्विस में काम किया।
कवि हृदय शुक्ला की रचनाओं में उम्मीद, संघर्ष और रोशनी दिखती है। वे कहते हैं कि विदेश में रहने के बावजूद भारतीय संस्कृति और पहचान को बचाए रखना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। उनके विचार और संवेदनाएं आज भी छत्तीसगढ़ और भारत से जुड़ी हुई हैं।
अप्रवासी भारतीय हरनारायण शुक्ला का कहना है कि मैं पिछले चार दशकों से अमेरिका में रह रहा हूं, लेकिन मेरी सोच, मेरी संवेदना और मेरी पहचान आज भी भारत और छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। विदेश में रहकर सफलता पाना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संस्कार, भाषा और संस्कृति को सहेजकर रखना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत सिर्फ़ एक देश नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है—और यही जुड़ाव मुझे हर पल ऊर्जा देता है।
