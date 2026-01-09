Wisdom Teeth : ‘अकल दाढ़’ का दर्द दूर करने के लिए दवा जरूरी या सर्जरी, डेंटिस्ट से समझिए

Wisdom Teeth : 'अकल दाढ़' बहुत कॉमन डेंटल इश्यू है। एक डेंटल सर्जन ने बताया कि ये समस्या बढ़ते जा रही है। सोचिए, हर माह कम से कम 20 लोग अकल दाढ़ से पीड़ित आते हैं। ये सिर्फ एक क्लिनिक का हाल है। ऐसे में पूरे भारत में कितने लोग इस समस्या से पीड़ित होंगे। 'अकल दाढ़' का दर्द दूर करने के लिए दवा खाएं या सर्जरी कराएं या ये क्यों होता है और 'अकल दाढ़' सर्जरी पर कितना खर्च आता है। ये सारी बातें हम 13 साल की अनुभवी डॉ. नीतू कुमावत, डेंटल सर्जन से जानेंगे-