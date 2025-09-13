Sudden Death Reason : अचानक हो रही मौतों का कारण हार्ट अटैक नहीं, ये बीमारी है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई सच्चाई

Sudden Death Reason : हंसते-खेलते मौत हो जाने की खबर सुनकर लगता है कि ये कैसे हो गया। मगर, कई बार ऐसा होता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल कहते हैं कि इस तरह की मौत का सीधा संबंध लोग हार्ट अटैक से जोड़ देते हैं। जबकि, इस तरह के अधिकतर केस में मौत का कारण दिल का दौरा नहीं होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तो फिर इस तरह की "अचानक मौत" का क्या कारण हो सकता है? कोई पूरी तरह से स्वस्थ आदमी कैसे चलते-फिरते मर सकता है? आइए, इस बात को आसान भाषा में समझते हैं-