Venezuela Crisis के बीच क्यों याद आए इंद्र कुमार गुजराल? अमेरिका ने इन देशों में भी कराया तख्तापलट, राष्ट्रपति को फांसी पर लटकाया

वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार विष्णु नागर मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं- 'विश्वनाथ प्रताप सिंह की अनिश्चित भविष्य वाली सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल उसके विदेश मंत्री थे। वह सरकार पूरे 11 महीने भी नहीं चल सकी थी मगर फिर भी उस सरकार में दम था। रीढ़ की हड्डी थी। 1989 में पनामा के राष्ट्रपति मेन्युएल नोरिएगा को भी इसी तरह गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया था, जिस तरह अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ किया गया है। तब विदेश मंत्री गुजराल ने संसद में अमेरिकी हस्तक्षेप की खुलकर निंदा की थी। अब ग्यारह साल से अधिक समय से चल रही स्थिर सरकार है मगर वक्तव्य में अमेरिका का नाम लेने का भी साहस नहीं! निंदा करना तो बहुत दूर की बात है।'