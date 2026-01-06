Poisonous Foods : बासी खाना, दूषित पानी… 20 मिनट में डबल हो जाते हैं ‘मौत वाले कीड़े’, एक्सपर्ट्स ने किया सावधान!

Poisonous Foods : इंदौर में दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की मौत और एक हजार से अधिक बीमार हैं। 3 जनवरी को गांधीनगर, गुजरात में भी दूषित पानी पीने से 100 लोग बीमार पड़े। इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों में बासी खाना खाने से मौत, चिकन-पालक खाने से एक परिवार के 3 सदस्य मरे… ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। इन खबरों ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर भर दिया है! बासी खाना, पानी, आलू या शकरकंद को रात भर उबाल कर रखना आदि बातें कब हमारे लिए जानलेवा हो जाती हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स से जानेंगे।