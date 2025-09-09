Heart Attack आने का नया कारण आया सामने, इस इंफेक्शन के कारण आ सकता है हार्ट अटैक

Heart Attack New Cause : हार्ट अटैक आने के कारण को लेकर नई बात सामने आई है। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल आदि के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ये बात अधिकतर लोग जानते भी हैं। मगर, अब एक नया कारण भी सामने आया है जिसका जिक्र अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल (Journal of the American Heart Association) में किया गया है। दो देशों के शोधकर्ताओं ने पाया कि इंफेक्शन के कारण भी हार्ट अटैक (Heart Attack Due To Infection) आ सकता है। इस तरह की संभावना शोध में जताई गई है।
फिनलैंड और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अध्ययन को जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित किया गया है। यहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि दिल का दौरा कभी-कभी संक्रामक (इन्फेक्श भी हो सकता है।
अध्ययन कर रही टीम के लीडर प्रोफेसर पेक्का करहुनन (Professor Pekka Karhunen) का कहना है कि धमनियों में रुकावट में माइक्रोबियल भूमिका की संभावना पहले भी जताई गई थी, लेकिन यह शोध अब तक का सबसे ठोस और सीधा सबूत है। मुंह वाले बैक्टीरिया (Oral microbes) का डीएनए पहचाना और विशेष एंटीबॉडी की मदद से धमनियों में वास्तविक बायोफिल्म संरचना की पहचान भी की। जिन मरीजों को हार्ट अटैक आया, उनमें इन बायोफिल्म्स से बैक्टीरिया का निकलना सूजन और प्लाक फटने से जुड़ा पाया गया।
अध्ययन के अनुसार, धमनियों (arteries) में बनने वाले प्लाक, ये कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं। इनमें बैक्टीरियल बायोफिल्म्स (Bacterial biofilms) को छिपाने क्षमता है। इनमें बैक्टीरिया शरीर की इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक्स से बचकर रहते हैं। ये दशकों तक बिना पता चले वहां रह सकते हैं। जब किसी वजह ये एक्टिव होंगे तो हार्ट में सूजन, खून का थक्का (Blood clot) बनना आदि से हार्ट अटैक हो सकता है।
डिस्क्लेमर : यहां दी गई जानकारी शोध पत्र के आधार पर लिखी गई है। साथ ही ये जानकारी जागरूकता के लिए है।