Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Attack आने का नया कारण आया सामने, इस इंफेक्शन के कारण आ सकता है हार्ट अटैक

Heart Attack New Cause found : अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल (Journal of the American Heart Association) में हार्ट अटैक का नया कारण पता चला है। शोध के मुताबिक, अब संक्रमण के कारण भी दिल का दौरा पड़ सकता है।

भारत

Ravi Gupta

Sep 09, 2025

Heart Attack New Cause, New Research on Heart Attack, Heart Attack News, American Heart Association,
Heart Attack : दिल का दौरा पड़ने का नया कारण पता चला | प्रतीकात्मक फोटो | डिजाइन- पत्रिका

Heart Attack New Cause : हार्ट अटैक आने के कारण को लेकर नई बात सामने आई है। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल आदि के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ये बात अधिकतर लोग जानते भी हैं। मगर, अब एक नया कारण भी सामने आया है जिसका जिक्र अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल (Journal of the American Heart Association) में किया गया है। दो देशों के शोधकर्ताओं ने पाया कि इंफेक्शन के कारण भी हार्ट अटैक (Heart Attack Due To Infection) आ सकता है। इस तरह की संभावना शोध में जताई गई है।

दिल का दौरा पड़ने को लेकर नई शोध

फिनलैंड और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अध्ययन को जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित किया गया है। यहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि दिल का दौरा कभी-कभी संक्रामक (इन्फेक्श भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Heart Attack Symptoms: अचानक नहीं आता हार्ट अटैक! सीने में दर्द नहीं, शरीर पहले से देने लगता है ये संकेत
स्वास्थ्य
early signs of heart attack, silent heart attack symptoms, heart attack without chest pain, body warning signs before heart attack, unusual symptoms of heart attack,

सबसे ठोस और सीधा सबूत- प्रोफेसर पेक्का

अध्ययन कर रही टीम के लीडर प्रोफेसर पेक्का करहुनन (Professor Pekka Karhunen) का कहना है कि धमनियों में रुकावट में माइक्रोबियल भूमिका की संभावना पहले भी जताई गई थी, लेकिन यह शोध अब तक का सबसे ठोस और सीधा सबूत है। मुंह वाले बैक्टीरिया (Oral microbes) का डीएनए पहचाना और विशेष एंटीबॉडी की मदद से धमनियों में वास्तविक बायोफिल्म संरचना की पहचान भी की। जिन मरीजों को हार्ट अटैक आया, उनमें इन बायोफिल्म्स से बैक्टीरिया का निकलना सूजन और प्लाक फटने से जुड़ा पाया गया।

छिपे बैक्टीरिया कर सकते हैं दिल पर अटैक

अध्ययन के अनुसार, धमनियों (arteries) में बनने वाले प्लाक, ये कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं। इनमें बैक्टीरियल बायोफिल्म्स (Bacterial biofilms) को छिपाने क्षमता है। इनमें बैक्टीरिया शरीर की इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक्स से बचकर रहते हैं। ये दशकों तक बिना पता चले वहां रह सकते हैं। जब किसी वजह ये एक्टिव होंगे तो हार्ट में सूजन, खून का थक्का (Blood clot) बनना आदि से हार्ट अटैक हो सकता है।

डिस्क्लेमर : यहां दी गई जानकारी शोध पत्र के आधार पर लिखी गई है। साथ ही ये जानकारी जागरूकता के लिए है।

ये भी पढ़ें

Heart Attack In Engineer: दुखद! 35 साल के इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत, जानिए डॉक्टर से हार्ट अटैक के सिग्नल
स्वास्थ्य
Heart Attack In Engineer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

Published on:

09 Sept 2025 02:06 pm

Hindi News / Health / Heart Attack आने का नया कारण आया सामने, इस इंफेक्शन के कारण आ सकता है हार्ट अटैक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.