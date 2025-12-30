Cancer Treatment: अब फेल नहीं होगा कैंसर का इलाज! वैज्ञानिकों ने पकड़ी वो नस, जिससे खत्म होगा लाइलाज बीमारी का डर

Drug Resistant Cancer Treatment: कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है, जब दवाइयां कुछ समय बाद असर करना बंद कर देती हैं। शुरू में कीमोथेरेपी या टारगेटेड थैरेपी से फायदा होता है, लेकिन धीरे-धीरे कैंसर की कोशिकाएं खुद को बदल लेती हैं। इन्हीं बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। ये म्यूटेशन कैंसर को दवाओं से बचने की ताकत देते हैं और इलाज फेल हो जाता है। खासकर मेटास्टेटिक कैंसर में यह समस्या बहुत आम है, जहां कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल चुका होता है।